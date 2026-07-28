Explosión en un edificio de Monteagudo al 100: qué se sabe y cuándo volverían los vecinos
La principal hipótesis apunta a una pérdida de gas, pero las pericias todavía no determinaron la causa exacta. Los residentes solo fueron autorizados a ingresar para retirar pertenencias mientras continúan las inspecciones.
Resumen para apurados
- Una explosión por presunta fuga de gas ocurrió el lunes en Monteagudo al 100, Tucumán, dejando un herido grave y tres afectados por inhalación de monóxido de carbono.
- Personal de Bomberos y Defensa Civil inspeccionó el lugar y descartó daños estructurales. El inmueble fue clausurado y los vecinos solo pudieron retirar pertenencias.
- El retorno de los residentes sigue sin fecha definida mientras continúan las pericias complejas y se evalúa la rehabilitación de los servicios de luz y gas natural.
Nadie miraba el reloj. Todas las miradas apuntaban a la puerta del edificio de Monteagudo al 100. Cada vez que un perito o un bombero aparecía en el ingreso, las conversaciones se interrumpían por unos segundos con la esperanza de escuchar una novedad. Mientras Policía Científica y Bomberos continuaban las pericias para determinar qué provocó la explosión del lunes por la tarde, decenas de vecinos permanecían sobre la vereda esperando una respuesta mucho más simple: cuándo podrían volver a sus casas.
Durante la mañana también trabajó personal de Catastro, que constató que el edificio no presenta daños estructurales. No obstante, esa confirmación todavía no fue suficiente para autorizar el regreso de los residentes. “No sabemos cuándo vamos a poder volver a la normalidad”, resumieron.
La subcomisaria Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Seccional Primera de Capital, confirmó que el inmueble quedó clausurado en su totalidad después del incendio. “Por el momento todavía se están realizando pericias más complejas para ver si va a poder ser habitado o no”, explicó.
Todos los suministros fueron interrumpidos por razones de seguridad. Según detalló Navarro, en el lugar trabajó personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, que inició la confección de la carpeta técnica. También intervinieron Defensa Civil municipal, personal de la empresa encargada del suministro eléctrico y trabajadores de Naturgy, por el servicio de gas natural.
La subcomisaria indicó que Defensa Civil y los ingenieros continuaron con las inspecciones para determinar si el inmueble se encuentra en condiciones de volver a ser habitado.
Según les explicaron, hay tres departamentos que son los más comprometidos por la explosión y, aunque hasta ahora les informaron que la estructura del edificio no sufrió daños, hasta el momento de las entrevistas no habían recibido precisiones sobre cuándo podrán volver a habitar sus viviendas.
Muchos de los vecinos aceptaron hablar, aunque pidieron preservar su identidad. “Es difícil hablar en este momento porque el susto todavía no pasó y el tema es delicado. No sabemos si fue un accidente o si ocurrió algo más que la Policía tendrá que investigar”, comentó una mujer jubilada que reside desde hace más de diez años en el edificio. Y continuó: “Yo ayer sentí una explosión muy fuerte y pensé que se venía abajo el edificio. Por suerte nos dijeron que la estructura está bien, pero igual todavía no podemos vivir normalmente”.
La mayoría pasó la noche en casas de familiares o amigos. Otros regresaron esta mañana únicamente para esperar novedades desde la vereda.
José S. relató que la situación también alteró por completo su rutina laboral. “Hoy no pude trabajar. Sin electricidad y con el edificio todavía en revisión, toda la planificación se desarma. Entendemos que primero está la seguridad y que hay que hacer las pericias, pero para quienes vivimos acá la explosión también dejó un impacto en nuestra vida cotidiana”, expresó.
Visitas a la comisaría
La emergencia alteró por completo la rutina de las familias. Personal de la Comisaría Primera atendió durante la mañana a numerosos vecinos que solicitaron una certificación del hecho para presentar en sus lugares de trabajo o en las escuelas de sus hijos y justificar las inasistencias.
Entre la preocupación por el estado de las viviendas comenzaron a aparecer también las inquietudes cotidianas. “Por el momento seguimos sin poder volver a nuestra rutina. Sin luz y sin gas por al menos 24 horas, como se nos dijo hasta ahora, es muy complicado todo. Ahora pienso en los alimentos que tengo en la heladera, en la necesidad de subir a buscar la mochila de mi hija para ver si al menos ella puede tener algo de normalidad mañana. La situación es difícil”, relató Mariela P.
El subcomisario Sebastián Barrientos, informó que los residentes podrían ingresar al edificio para retirar sus pertenencias, objetos de valor, alimentos y otros elementos personales. La medida fue coordinada con el consorcio. “Mañana desde las 8 hasta las 17 se permitirá el ingreso de los residentes”, precisó. Sin embargo, aclaró que el inmueble todavía no fue habilitado para ser habitado.
Cuatro personas afectadas
Navarro informó que el incendio se produjo el lunes por la tarde en un departamento del tercer piso del edificio ubicado en Monteagudo al 120.
Como consecuencia del hecho, cuatro personas resultaron afectadas. Un hombre de 42 años sufrió lesiones graves y permanece internado en el hospital Centro de Salud, con pronóstico reservado. También fueron asistidas otras tres personas, dos menores de edad y un adulto, por inhalación de monóxido de carbono.
“El hombre vivía solo en el departamento y fue trasladado por el personal policial en una ambulancia del sistema de emergencias hacia el hospital Centro de Salud, donde quedó internado en observación en estado crítico”, explicó la subcomisaria.
Navarro señaló que, en una primera evaluación, la explosión se habría originado por una pérdida de gas en el artefacto de cocina que se encontraba en el departamento. No obstante, aclaró que las pericias continúan para establecer con precisión las causas del hecho.
La subcomisaria también indicó que en la Comisaría Seccional Primera no se recibieron denuncias previas vinculadas con el departamento donde se originó el siniestro ni por conflictos vecinales relacionados con el hombre que resultó herido. “Sí existen antecedentes vinculados con otros inquilinos del edificio, pero no con esta persona que resultó víctima”, aclaró y relató Navarro, el hombre manifestó en el hospital que se había producido una explosión.
Mientras la investigación por parte de los ingenieros de Defensa Civil del municipio todavía no termina, para quienes viven en el edificio la espera continúa. Las pericias siguen en marcha y el regreso a sus hogares todavía no tiene fecha.