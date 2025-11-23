Mercado y Díaz Vélez conformaron una sociedad perfecta para ganar el Transmontaña de enduro

En el Transmontaña de enduro no gana sólo quien acelera más: gana quien sabe leer la montaña, resistir el calor, manejar el cansancio, interpretar cada piedra y, sobre todo, coordinarse con su compañero como si fueran uno solo. En esa carrera contra los cerros, el calor y el propio límite, surgió una dupla que no sólo brilló: hizo historia. José María Mercado y Gonzalo Díaz Vélez conquistaron con autoridad la 34ª edición del Rally, imponiéndose en una jornada que reunió a casi 1.000 pilotos y que, por dureza y exigencia, ya se ganó un lugar entre las más recordadas.