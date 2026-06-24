Javier Pondal conducirá el futuro del enduro tucumano

El flamante presidente destacó además la importancia y el prestigio que la institución construyó a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria. “Llegar hoy a la presidencia es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad muy grande. Estamos hablando de uno de los clubes de enduro con más historia de la Argentina y con un reconocimiento que trasciende nuestras fronteras. Estas elecciones fueron seguidas no solo en Tucumán y en el resto del país, sino también por medios y aficionados de Paraguay y Uruguay”, señaló.