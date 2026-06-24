Javier Pondal conducirá el futuro del enduro tucumano

Resumen para apurados
- Javier Pondal fue elegido presidente del Club Tucumano de Enduro y Rescate (CTER) en Tucumán tras unas históricas elecciones para potenciar la disciplina en la provincia.
- El dirigente de San Pedro de Colalao, con trayectoria como piloto y organizador, liderará una lista que busca mejorar el campeonato provincial y recuperar protagonismo nacional.
- La gestión impulsará un fuerte compromiso social y ambiental, colaborando con Defensa Civil y promoviendo la conservación de los cerros durante la práctica del deporte.
El Club Tucumano de Enduro y Rescate (CTER) inició una nueva etapa institucional. Javier Pondal fue elegido presidente de la entidad y encabezará una comisión directiva que buscará potenciar el crecimiento deportivo de la disciplina y fortalecer el rol social que históricamente caracterizó al club.
Pondal estará acompañado por Julio Ysa Massa como secretario, Ariel Torres como tesorero, Walter de Lisi como vocal titular primero, Juan Getar como vocal titular segundo, Ramón Hernández como vocal suplente primero y Julio Canzonieri como vocal suplente. En tanto, el órgano de Fiscalización estará integrado por Arturo Turi Terán y Rodrigo Mamani.
La elección marcó un hecho histórico para la institución fundada en 1982. Por primera vez se presentaron más de una lista en un proceso electoral y, además, por primera vez un dirigente del interior de la provincia fue elegido para ocupar la presidencia del CTER.
Para Pondal, oriundo de San Pedro de Colalao, la designación representa la continuidad de una historia personal estrechamente ligada al enduro tucumano.
“La presidencia del CTER tiene para mí un significado muy especial. Estoy vinculado al club y al enduro desde chico, acompañando a mi padre en el diseño de distintos circuitos en San Pedro de Colalao y también en el Transmontaña. Con el tiempo me convertí en piloto y después empecé a colaborar en la organización de carreras provinciales, nacionales e internacionales”, explicó.
El flamante presidente destacó además la importancia y el prestigio que la institución construyó a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria. “Llegar hoy a la presidencia es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad muy grande. Estamos hablando de uno de los clubes de enduro con más historia de la Argentina y con un reconocimiento que trasciende nuestras fronteras. Estas elecciones fueron seguidas no solo en Tucumán y en el resto del país, sino también por medios y aficionados de Paraguay y Uruguay”, señaló.
Pondal asumirá acompañado por el equipo de trabajo denominado “Futuro del Enduro”, con una agenda que tendrá como principal objetivo recuperar el protagonismo deportivo de los pilotos tucumanos en el plano nacional. “Queremos que Tucumán vuelva a ser protagonista a nivel deportivo y que nuestros pilotos vuelvan a pelear campeonatos nacionales como lo hicieron históricamente. Para eso debemos mejorar nuestro campeonato en cuanto a nivel y organización. También queremos elevar el espectáculo y brindar mayores comodidades a las familias que acompañan cada fecha”, sostuvo.
Compromiso social y ambiental
Sin embargo, los proyectos de la nueva conducción no se limitan únicamente al aspecto competitivo. Pondal remarcó que uno de los ejes de la gestión estará vinculado al compromiso social y ambiental.
“Creemos que el club debe tener un fuerte compromiso social. Queremos estar presentes en actividades de rescate, colaborar con acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y generar conciencia sobre el respeto a los lugares donde practicamos este deporte. Nuestros cerros son parte de nuestra identidad y tenemos la obligación de cuidarlos”, expresó.
En ese sentido, adelantó que buscarán fortalecer el vínculo con organismos especializados para actuar en tareas preventivas y de asistencia. “Queremos tener contacto fluido con Defensa Civil en temas de prevención, tanto para situaciones en el cerro como para la seguridad de los pilotos, capacitándonos de manera mutua”, concluyó el dirigente de 35 años.
Con nuevos dirigentes al frente de la institución, el CTER abre una etapa que combina renovación generacional, proyectos deportivos ambiciosos y una mirada puesta en el compromiso con la comunidad y el entorno natural que identifica al enduro tucumano.