Brillos, escándalo y frases inmortales: Netflix estrenó el tráiler de la nueva serie de "Moria"

Con la llegada de Cecilia Roth se completa esta santísima trinidad de “La One”. En ella habita la diva más madura, reflexiva y cercana en el tiempo, aquella que transitó desde los peldaños de la Facultad de Derecho hasta las luces del Teatro Nacional. Roth personifica la figura conceptual y colosal del personaje, lidiando con los estragos del poder, el mito y las batallas más íntimas del espectáculo. Es en esta fase superior donde se sintetiza la gran vulnerabilidad de la celebridad detrás de la máscara con una sentencia contundente: "Mi hija, esa es mi criptonita". Una línea que expone el verdadero talón de Aquiles de un ícono que parecía invulnerable a todo, incluso a los roces del medio.