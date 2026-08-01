Brillos, escándalo y frases inmortales: Netflix estrenó el tráiler de la nueva serie de "Moria"
La serie explora la construcción del ícono popular argentino a través de una narrativa no lineal articulada en tres etapas fundamentales, interpretadas por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, con la voz y el relato activo de la propia "One".
Resumen para apurados
- Netflix estrenó el tráiler de "Moria", la biopic sobre Moria Casán que llegará a la plataforma en agosto para homenajear la trayectoria del ícono argentino.
- Dirigida por Javier Van de Couter, la serie retrata tres etapas de la diva interpretadas por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, con relato de la propia Casán.
- El estreno global del 14 de agosto, previo a los 80 años de Casán, busca internacionalizar el mito del espectáculo argentino con doblajes en cinco idiomas.
Tres “Moria” se pasean evidenciando etapas de la vida. Una que entiende que su destino está en el teatro, una que pacta y consolida acuerdos, que impone reglas de juego y “calla al decorado”, y otra que es leyenda. En el nuevo adelanto de la biopic de Moria Casán en Netflix, la trayectoria de “La One” transcurre como una exposición de algo que ya estaba gestado, de una celebridad que solo debía encontrar el camino que tenía asegurado de antemano.
La plataforma más popular de streaming lanzó el adelanto de la serie “Moria”, en el que se puede atestiguar el recorrido de la actriz que desde un principio muy temprano supo lo que quería. El audiovisual de dos minutos reúne las imágenes definitivas de su biopic, un lanzamiento que ocurrió a dos días de cumplir 80 años como un homenaje al ícono argentino de la televisión y del teatro de revista nacional.
Brillos, neón y el nacimiento de un ícono
Brillos y colores neones. La estética visual es una expresión de lo que la actitud de la diva predica en cada palabra. Frases ocurrentes y emblemáticas se ensamblan en el audiovisual. Aquellas que quedaron en el tiempo aparecieron en algún momento de su carrera y se inmortalizaron para siempre. La biopic es eso, una introducción de lo que luego se conformó en cultura pop, la gestación del ícono argentino.
El trailer estrenado por Netflix comienza con la figura real que luego muta desde su propia hija, Sofía Gala Castiglione, pasa por Griselda Siciliani y se establece en una versión adulta con Cecilia Roth. “Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito”, anuncia la joven en los primeros 30 segundos del video. Esa es la sentencia que luego dirige su camino entre actuaciones estelares, flashes de cámara, lujos y deseos de convertirse en una figura inmortal. Pero también llega lo inesperado. “Parí una mujer, parí una rival”, anuncia la capocómica mientras la estrella encarnada por su hija se sostiene a ella misma siendo apenas una bebé.
De qué trata el trailer de "Moria"
Abre las puertas la versión más adulta. Griselda Siciliani se presenta distinta, con un físico imponente radicalmente diferente a la artista más inexperta. Una Moria más establecida, una que debe aclarar sus dichos, que se queja de los rumores, que se mete en romances inesperados y lidia con una ficticia Sofía Gala Castiglione mayor.
Con la llegada de Cecilia Roth se completa esta santísima trinidad de “La One”. En ella habita la diva más madura, reflexiva y cercana en el tiempo, aquella que transitó desde los peldaños de la Facultad de Derecho hasta las luces del Teatro Nacional. Roth personifica la figura conceptual y colosal del personaje, lidiando con los estragos del poder, el mito y las batallas más íntimas del espectáculo. Es en esta fase superior donde se sintetiza la gran vulnerabilidad de la celebridad detrás de la máscara con una sentencia contundente: "Mi hija, esa es mi criptonita". Una línea que expone el verdadero talón de Aquiles de un ícono que parecía invulnerable a todo, incluso a los roces del medio.
Una biopic diferente llega a Netflix
Esta deconstrucción en tres etapas es la columna vertebral de la ficción creada y dirigida por Javier Van de Couter para la productora About Entertainment. Lejos de ser una biografía lineal y edulcorada, la propia Casán interviene como narradora activa de su historia. Al ver las imágenes al aire, la artista dejó en claro que no buscaba una versión romantizada de su trayectoria: no quería "ser careta", sino mostrar las luces del éxito junto a las sombras más duras, abordando pasajes inéditos, su paso por la prisión en Paraguay y las peleas mediáticas que marcaron su trama familiar.
El fenómeno de la biopic no solo rescata la memoria emotiva de la cultura popular argentina, sino que expande la marca a nivel global. Traducida a cinco idiomas y conservando la inconfundible voz de Moria para el doblaje internacional, la ficción desembarcará en Netflix el próximo 14 de agosto, a exactos dos días de que "La One" cumpla 80 años.