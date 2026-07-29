"El diablo viste a la moda 2" llega al streaming: cuándo se estrena y qué se sabe
Tras su exitoso paso por los cines, la esperada continuación protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep desembarca en el streaming. Además, pocos conocen que la historia nació de una novela basada en una experiencia real.
Resumen para apurados
- La secuela "El diablo viste a la moda 2", con Anne Hathaway y Meryl Streep, se estrenó en Disney+ este 29 de julio tras su éxito en cines por el reencuentro de sus protagonistas.
- La película plantea un conflicto original en la revista Runway, distanciándose del libro de 2013, y revive la historia inspirada en la experiencia de Lauren Weisberger en Vogue.
- El desembarco en streaming busca consolidar el éxito de taquilla de la franquicia y captar a nuevas audiencias interesadas en el icónico universo de la moda y el periodismo.
Después de convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla del año, "El diablo viste a la moda 2" ya tiene fecha de estreno en el streaming. La secuela de la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep llega a la plataforma tras conquistar al público en los cines, donde superó el millón de espectadores en apenas dos semanas.
El regreso de Andrea Sachs y Miranda Priestly, dos de los personajes más recordados del cine de los últimos años, volvió a despertar el interés por la historia original y por un dato que muchos desconocen: la película de 2006 está basada en un exitoso libro inspirado en hechos reales. Desde este 29 de julio está disponible en Disney +.
El libro que inspiró El diablo viste a la moda
Antes de convertirse en un fenómeno cinematográfico, "El diablo viste a la moda" fue una novela escrita por la estadounidense Lauren Weisberger. La escritora se inspiró en su experiencia como asistente de Anna Wintour, una de las figuras más influyentes de la industria de la moda y durante años editora de la revista Vogue.
El libro se transformó rápidamente en un best seller internacional, fue publicado en más de 30 países y llamó la atención de la industria cinematográfica. Poco tiempo después, el estudio adquirió los derechos para adaptarlo a la pantalla grande bajo la dirección de David Frankel.
El resultado fue la película estrenada en 2006, que terminó convirtiéndose en un clásico gracias a las interpretaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.
De qué trata "El diablo viste a la moda 2"
En la nueva entrega, Andrea Sachs vuelve a cruzarse con Miranda Priestly, aunque esta vez ya no ocupa el rol de asistente. La prestigiosa revista Runway enfrenta una etapa complicada y Andy regresa como editora de contenidos con la misión de colaborar en su transformación. A la historia también se suma Emily, quien ahora ocupa un importante cargo dentro de la firma Dior.
El esperado reencuentro entre los personajes fue uno de los principales atractivos de la secuela, que incluso despertó una enorme expectativa antes de su estreno gracias a la difusión de su primer tráiler.
La secuela literaria que no llegó al cine
En 2013, Lauren Weisberger publicó Revenge Wears Prada (La venganza viste Prada), una continuación de la novela original. La historia transcurre diez años después y muestra a Andy y Emily al frente de una revista especializada en bodas de lujo. Mientras la protagonista se prepara para casarse, un descubrimiento inesperado cambia por completo el rumbo de su vida.
Sin embargo, la película "El diablo viste a la moda 2" no adapta esa novela. La nueva producción desarrolla una historia diferente para mostrar el reencuentro entre Andrea Sachs y Miranda Priestly, con un nuevo conflicto ambientado en el mundo editorial y de la moda.