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¿Por qué Elize Matsunaga mató a su esposo? La explicación que plantea la película de Netflix Elize: Sombras de una mujer

La película brasileña de Netflix reconstruye uno de los crímenes más impactantes de Brasil y explora los conflictos que, según el filme, llevaron a Elize Matsunaga a asesinar y descuartizar a su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga.

La escalofriante historia real detrás de Elize: Sombras de una mujer, el éxito de Netflix
La escalofriante historia real detrás de Elize: Sombras de una mujer, el éxito de Netflix Hola
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En 2012, Elize Matsunaga asesinó a su esposo Marcos en São Paulo por infidelidades y el temor a perder la custodia de su hija, caso reexaminado en un nuevo film de Netflix.
  • La pareja se conoció cuando ella era escort. Tras descubrir engaños recurrentes y temer un colapso familiar, la mujer le disparó, descuartizó el cuerpo y ocultó los restos.
  • El éxito del filme en Netflix revive el debate social sobre el conmocionante crimen y consolida el interés público por producciones basadas en casos policiales reales.
Resumen generado con IA

Elize: Sombras de una mujer se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix al revivir el caso de Elize Matsunaga, la mujer que en 2012 asesinó a su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, en un crimen que conmocionó a Brasil y tuvo repercusión internacional.

Lejos de centrarse únicamente en el asesinato, la producción propone una mirada psicológica sobre la relación de la pareja y reconstruye los conflictos que, según el relato cinematográfico, desembocaron en el crimen.

¿Por qué Elize Matsunaga mató a su esposo según la película?

La película muestra que el matrimonio atravesó un deterioro progresivo marcado por varios factores.

Uno de los principales fue el descubrimiento de las reiteradas infidelidades de Marcos Matsunaga, quien mantenía encuentros con otras mujeres vinculadas a agencias de acompañantes de lujo. Para Elize, no se trataba de una aventura aislada, sino de una conducta sostenida que terminó por destruir la confianza en la relación.

Al mismo tiempo, la protagonista enfrenta el rechazo de la familia de su esposo debido a su pasado como escort, actividad que ejercía cuando ambos se conocieron. Aunque abandonó ese trabajo tras iniciar la relación, el estigma nunca desapareció.

El miedo a perder a su hija

Otro de los ejes centrales de la película es el temor de Elize a quedarse sin la custodia de su hija.

El filme plantea que la protagonista creía que Marcos podía utilizar su pasado y su presunta fragilidad emocional en una disputa judicial para apartarla de la niña e incluso promover su internación en un centro psiquiátrico.

Ese miedo, sumado a una infancia atravesada por situaciones de abandono y abuso, es presentado como un elemento determinante en el deterioro de su estabilidad emocional.

Un crimen que conmocionó a Brasil

Según reconstruye la película, la tensión llegó a su punto máximo durante una discusión entre ambos.

En las declaraciones brindadas durante la investigación, la propia Elize Matsunaga definió el hecho como un "crimen pasional". Tras dispararle en la cabeza a su esposo, desmembró el cuerpo e intentó ocultar el asesinato abandonando los restos en las afueras de São Paulo.

El caso ocupó durante meses las portadas de los medios brasileños y se convirtió en uno de los homicidios más impactantes de la historia reciente del país.

¿Quiénes eran Elize y Marcos Matsunaga?

La película relata que Elize conoció a Marcos cuando trabajaba como acompañante en una exclusiva agencia de citas de lujo. En ese momento, el empresario todavía estaba casado.

Con el tiempo iniciaron una relación, contrajeron matrimonio y formaron una familia. Sin embargo, las diferencias sociales, el rechazo del entorno familiar y las sucesivas crisis fueron deteriorando el vínculo hasta llegar al desenlace fatal.

¿Dónde ver Elize: Sombras de una mujer?

Elize: Sombras de una mujer está disponible exclusivamente en Netflix.

La producción reconstruye el caso real desde una perspectiva dramática y psicológica, aunque no pretende ser un documental. Quienes deseen profundizar en los hechos reales también pueden encontrar en la plataforma una serie documental dedicada al caso, con testimonios, material de archivo y entrevistas que amplían lo ocurrido alrededor del asesinato de Marcos Kitano Matsunaga.

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