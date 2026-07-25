"Es el mejor de todos los tiempos": Tom Holland confesó su admiración por Messi y su profunda gratitud

La participación del 10 en la campaña, que rápidamente se volvió un fenómeno viral, mostró al crack mientras hablaba con Peter Parker en una tienda neoyorquina y luego en un sobrevuelo por la ciudad mediante telarañas. Este cruce entre la cultura pop y la disciplina fue un elemento determinante para expandir el alcance global de la franquicia. La escena, donde el enmascarado le consulta al jugador si tiene miedo a las alturas, logró capitalizar la atención tanto de los entusiastas del cine como de los apasionados del fútbol, consolidando a ambos como íconos globales.