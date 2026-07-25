"Es el mejor de todos los tiempos": Tom Holland confesó su admiración por Messi y su profunda gratitud

Resumen para apurados
- En promociones recientes de Spider-Man, el actor Tom Holland declaró en entrevistas que Lionel Messi es su héroe e inspirador, calificándolo como el mejor futbolista de la historia.
- La confesión ocurrió tras un video publicitario donde Messi participó junto al actor en Nueva York, algo inusual en el astro argentino que sorprendió y deleitó al equipo del filme.
- La colaboración unió el cine de Marvel con el fútbol global, expandiendo el alcance de la franquicia y reforzando el estatus de Messi como un ícono cultural sin fronteras.
Los superhéroes también tienen los suyos propios. Tom Holland lo definió desde pequeño. No un héroe de hazañas riesgosas y rescates peligrosos, pero sí uno de los que animan vidas de otras maneras. Claro que este paladín tiene habilidades extraordinarias: puede conducir la pelota como si la tuviera pegada, puede gambetear y patear al arco con una precisión milimétrica. Para quien encarna a Spider-Man, su gran referente está más bien en el fútbol y ese es Lionel Messi.
La última promoción de Spider-Man: Un Nuevo Díadejó a los argentinos fascinados cuando los universos del fútbol y Marvel colisionaron. El corto, que dejó pasmados a los espectadores, mostraba a un Messi fuera de las canchas y aventurándose por las alturas de los rascacielos en Nueva York. Allí, el capitán responde con monosílabos a la euforia desatada de Tom Holland, quien resuelve que su ídolo lo está buscando. El fragmento publicitario se volvió viral en pocos minutos y arrasó en internet.
Una confesión que sorprendió a todos
Pronto, en entrevistas promocionales como la de Newsround para la BBC, Holland declaró su admiración por Messi cuando le preguntaron quién era su figura a seguir. “Siempre amé a Messi. Me acabo de dar cuenta de que él es un héroe”, confesó. El actor ratificó su afirmación entre las reacciones de asombro de sus compañeros, quienes no esperaban esa declaración: “Pensé que ibas a decir, no sé, un bombero”, lanzó su coestrella.
Pero quizás el momento en que Tom Holland profundizó más en su devoción por el astro fue en la última entrevista para Streams Telefe. El intérprete británico se deshizo en elogios hacia uno de los máximos goleadores de la historia en Mundiales y por ello lo calificó como “el mejor futbolista de todos los tiempos”. Además, admitió su profunda gratitud ante la colaboración publicitaria, un sketch poco habitual para el deportista que se vistió de actor por unos 40 segundos.
El "GOAT" en el Universo Marvel
“Siento una inmensa gratitud porque Messi no suele hacer ese tipo de cosas”, señaló Holland al periodista Dami Nakache durante el diálogo. El actor británico, de 30 años, destacó el valor de ver al capitán salir de su zona de confort para integrarse al universo cinematográfico.
“Que se adentrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio muchísima confianza en que la película está llegando a todo el mundo, incluso al GOAT”, aseguró el protagonista.
Un ídolo que inspira
Holland pudo identificarse con su referente e incluso trazó un paralelismo físico con él. Su historia consiguió animarlo a pesar de su contextura. “Lo admiré por mucho tiempo y yo soy un tipo pequeño y él también lo es. Pero superó eso y es el mejor jugador de la historia a pesar de algunas desventajas, y siempre encontré eso muy inspirador”, concluyó.
La participación del 10 en la campaña, que rápidamente se volvió un fenómeno viral, mostró al crack mientras hablaba con Peter Parker en una tienda neoyorquina y luego en un sobrevuelo por la ciudad mediante telarañas. Este cruce entre la cultura pop y la disciplina fue un elemento determinante para expandir el alcance global de la franquicia. La escena, donde el enmascarado le consulta al jugador si tiene miedo a las alturas, logró capitalizar la atención tanto de los entusiastas del cine como de los apasionados del fútbol, consolidando a ambos como íconos globales.