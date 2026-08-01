Calendario de pagos de ANSES en agosto 2026: todas las fechas de cobro con aumento y bono

Cómo quedan jubilaciones, pensiones y asignaciones con el aumento de agosto

Quienes perciban sus haberes mínimos recibirán un pago de $489.775,93 en el que contabiliza el aumento más el bono. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $405.820,74, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se fijaron en $363.843,15 (ambos valores con el refuerzo incluido). En tanto, la Pensión Madre de 7 hijos equiparará el monto de la jubilación mínima con $489.775,93. Aquellos titulares que superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta llegar a dicho tope.