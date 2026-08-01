Calendario de pagos de ANSES en agosto 2026: todas las fechas de cobro con aumento y bono

Resumen para apurados
- ANSES anunció en Argentina el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados y asignaciones, con aumento del 1,89% y bono de $70.000 para ajustar haberes por inflación.
- La actualización del Decreto 274/24 aplica el IPC de dos meses atrás. Así, el haber mínimo con bono alcanza $489.775,93, reorganizando las fechas por un feriado.
- El nuevo cronograma garantiza la previsibilidad de ingresos para millones de beneficiarios frente a la inflación y ajusta los cobros al calendario bancario del mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un nuevo calendario de pagos para el mes de agosto para las jubilaciones, pensiones que no superen los haberes mínimos y asistencias sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Familia. Este nuevo cronograma contempla feriados y fechas de cese de actividad por lo que se verá modificado de su acontecer habitual.
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares recibirán en este nuevo mes el cobro de montos actualizados por Anses. De acuerdo con el organismo previsional, los haberes recibirán un aumento del 1,89% de acuerdo con la fómrula de movilidad vigente ajustada al índice de inflación y que en el caso de jubilaciones y pensiones se adhiere al bono extraordinario de $70.000. De esta manera se establecieron los nuevos montos para cada categoría.
Cómo quedan jubilaciones, pensiones y asignaciones con el aumento de agosto
Quienes perciban sus haberes mínimos recibirán un pago de $489.775,93 en el que contabiliza el aumento más el bono. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $405.820,74, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se fijaron en $363.843,15 (ambos valores con el refuerzo incluido). En tanto, la Pensión Madre de 7 hijos equiparará el monto de la jubilación mínima con $489.775,93. Aquellos titulares que superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta llegar a dicho tope.
En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $150.848 por cada hijo y a $491.173 en casos de discapacidad. Asimismo, la Asignación Familiar por Hijo quedará en $75.433 para el primer rango de ingresos, elevándose a $245.597 para hijos con discapacidad. Estos incrementos quedan enmarcados dentro de la actualización mensual regida por el Decreto 274/24, que toma como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Cronograma completo de pagos de Anses para agosto
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Embarazo:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto