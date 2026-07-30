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Anses confirmó el aumento de agosto: cuánto cobrarán los jubilados con el bono

El organismo oficializó el incremento del 1,9% por movilidad. Con la suma extraordinaria de $70.000, el haber mínimo supera los $489.000. Los montos de la PUAM y las PNC.

Anses confirmó el aumento de agosto: cuánto cobrarán los jubilados con el bono
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Min

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, la Anses aplicará en Argentina un aumento del 1,9% por movilidad y un bono de $70.000 a jubilados para reforzar sus ingresos.
  • La medida oficializa nuevos montos tras aplicar la fórmula de movilidad. El haber mínimo sube a $419.734 y alcanza los $489.734 con la suma extraordinaria.
  • El refuerzo busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo en sectores vulnerables, mientras analistas advierten sobre el impacto del fin de la moratoria.
Resumen generado con IA

Anses confirmó los nuevos valores que percibirán los jubilados y pensionados en agosto de 2026, tras aplicar el reajuste estipulado por la fórmula de movilidad. La suba fijada contempla un 1,9% e incluye la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran las escalas salariales más bajas.

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De esta manera, la totalidad de los beneficiarios observará el incremento reflejado en sus haberes, mientras que los sectores que perciben el haber mínimo volverán a contar con la suma adicional para acompañar sus ingresos.

Cómo queda la jubilación para agosto

Jubilación mínima:
A partir de agosto, el haber mínimo fijado alcanza los $419.734,71. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total depositado para este sector asciende a $489.734,71.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
La prestación base se ubica en $335.787,76. Con el agregado del refuerzo económico de $70.000, el monto final cobrado queda en $405.787,76.

Pensiones No Contributivas (PNC):
El valor asignado es de $293.815,85. Contando la incorporación del bono de $70.000, los titulares de este beneficio perciben un total de $363.815,85.

Pensión para Madres de Siete Hijos:
El haber equivale al mismo monto asignado a la jubilación mínima, es decir, $419.734,71. Con la inclusión del adicional extraordinario, la cifra final llega a $489.734,71.

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto        
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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