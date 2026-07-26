Anses: quiénes cobran este lunes 27 de julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de julio. Este lunes 27 cobran jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y prestaciones, según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Este lunes 27 de julio perciben sus haberes distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes cobran este lunes 27 de julio
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Cobran los titulares con DNI terminados en 4 y 5.
Asignación por Embarazo (AUE)
Perciben la prestación las beneficiarias con DNI terminados en 9.
Prestación por Desempleo
Cobran los titulares con DNI terminados en 4 y 5.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar la fecha de pago, el lugar de cobro y el monto de la prestación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través del apartado Calendario de pagos disponible en el sitio oficial del organismo.