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Calendario de pago de Anses: quiénes quedan por cobrar en julio

Los jubilados que cobran la mínima serían los primeros en recibir sus haberes desde el 10 del mes próximo. Mientras tanto, algunas terminaciones de DNI aguardan todavía el pago de agosto.

Calendario de pago de Anses: quiénes quedan por cobrar en julio
Foto: puntual.com.ar
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses completa en julio el pago a jubilados de haberes altos y proyecta el cronograma de agosto en Argentina para aplicar el aumento por inflación.
  • Los cobros del próximo mes iniciarán el 10 de agosto. La suba responderá a la inflación de junio del 1,9%, fijando la mínima en $419.734 más el bono de $70.000.
  • Con este ajuste, los jubilados con la mínima percibirán un total de $489.734,71, marcando el haber de agosto en un escenario de desaceleración inflacionaria.
Resumen generado con IA

Aunque el calendario de pagos de agosto de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) aún no se publicó oficialmente, ya hay fechas estimativas para los depósitos. Pero el calendario de julio no terminó todavía y algunos beneficiarios seguirán recibiendo el cobro de sus haberes en los próximos días. Los jubilados que superen la mínima y titulares de asignaciones recibirán su pago hasta los últimos días del mes.

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Martes 28 de julio

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Miércoles 29 de julio

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Calendario de pago de Anses: cuándo cobro en agosto

Aunque aún no se compartió el cronograma de pagos de agosto en el sitio oficial de la Anses, se pudo saber que el pago comenzará la tercera semana del mes si se toma en cuenta que agosto empezará un sábado. Así, los primeros beneficiarios en recibir su pago lo harán a partir del lunes 10. De este modo, jubilados y pensionados con el haber mínimo serán los primeros en cobrar.

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9

En cuánto quedan las jubilaciones mínimas de agosto con el aumento

La inflación del mes de junio definirá cuánto cobrarán los titulares de prestaciones de la Anses en el mes de agosto. El Índice de Precios al Consumidor señalado por el Indec fue de 1,9%, uno de los indicadores más bajos en lo que va de 2026. En este orden, los programas de la entidad previsional recibirán el mismo incremento. Se aguarda, además, la confirmación de la continuidad del pago del bono de $70.000.

Los jubilados argentinos que perciban la retribución mínima sufrirán una pequeña modificación en su depósito del mes. El pago de agosto quedará en $419.734,71 sin contar el bono. Con este pago extra, ascenderá a $489.734,71. Las jubilaciones más altas, por otra parte, quedarán en $2.667.807.

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