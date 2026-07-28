Calendario de pago de Anses: quiénes quedan por cobrar en julio

En cuánto quedan las jubilaciones mínimas de agosto con el aumento

La inflación del mes de junio definirá cuánto cobrarán los titulares de prestaciones de la Anses en el mes de agosto. El Índice de Precios al Consumidor señalado por el Indec fue de 1,9%, uno de los indicadores más bajos en lo que va de 2026. En este orden, los programas de la entidad previsional recibirán el mismo incremento. Se aguarda, además, la confirmación de la continuidad del pago del bono de $70.000.