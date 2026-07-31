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Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

El próximo fin de semana largo ya tiene fecha y trae un beneficio para quienes deban trabajar. Esto dice la ley sobre el pago correspondiente al feriado nacional del 17 de agosto.

El lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
El lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 0223
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina tendrá un fin de semana largo del 15 al 17 de agosto de 2026 para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en todo el país.
  • El feriado del 17 de agosto no se traslada. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes presten servicios esa jornada deberán cobrar el doble de un día habitual.
  • Este receso de tres días consecutivos impulsará el turismo y el descanso, representando una de las fechas clave del calendario oficial de feriados en el segundo semestre.
Resumen generado con IA

Tras el receso de julio, muchas personas ya miran el calendario para conocer cuándo llegará el próximo fin de semana largo. De acuerdo con el cronograma oficial de feriados nacionales, el siguiente descanso extendido será en agosto, con motivo de una de las fechas patrias más importantes del país.

Feriado de agosto 2026: el calendario confirma un fin de semana largo de tres días

Feriado de agosto 2026: el calendario confirma un fin de semana largo de tres días

El lunes 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una jornada que dará lugar a tres días consecutivos de descanso para quienes no deban cumplir actividades laborales.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo estará integrado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Aunque la Ley 27.399 contempla la posibilidad de trasladar algunos feriados, esta conmemoración se mantiene en su fecha original, por lo que el descanso se desarrollará sin modificaciones en el calendario oficial.

De esta manera, miles de personas podrán aprovechar tres días consecutivos para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.

Qué pasa si trabajo el feriado del 17 de agosto

Quienes deban cumplir funciones durante el feriado nacional del 17 de agosto tienen derecho a una remuneración especial.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que presten servicios en un feriado nacional deben percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, salvo que el convenio colectivo de trabajo correspondiente disponga condiciones específicas para esa actividad.

Por ese motivo, los comercios, empresas y organismos que mantengan su funcionamiento durante esa jornada deberán liquidar los haberes de acuerdo con el régimen previsto para los feriados nacionales.

Qué se conmemora el 17 de agosto

Cada 17 de agosto Argentina recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en homenaje al fallecimiento del Libertador, una de las figuras más importantes de la historia nacional y protagonista de las campañas que contribuyeron a la independencia de Argentina, Chile y Perú.

La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y, además de su valor histórico, representa uno de los fines de semana largos más esperados de la segunda mitad del año.

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