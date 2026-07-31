Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo estará integrado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Aunque la Ley 27.399 contempla la posibilidad de trasladar algunos feriados, esta conmemoración se mantiene en su fecha original, por lo que el descanso se desarrollará sin modificaciones en el calendario oficial.