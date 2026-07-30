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Jubilados: advierten que la morosidad casi se triplicó y cada vez más adultos mayores se endeudan para comprar alimentos y medicamentos

Una especialista en derecho previsional alertó que la morosidad entre jubilados pasó del 4,1% al 11,4% en un año. El aumento del costo de vida obliga a muchos a financiar gastos básicos con tarjetas de crédito o préstamos.

Jubilados de ANSES
Jubilados de ANSES Diario Uno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, la abogada Florencia Markarián advirtió que la morosidad en jubilados casi se triplicó en el último año al endeudarse para comprar alimentos y medicamentos.
  • La tasa de morosidad pasó del 4,1% al 11,4%. Los adultos mayores usan tarjetas de crédito en cuotas para gastos básicos o recurren a peligrosos préstamos informales.
  • El sobreendeudamiento expone a los adultos mayores a abusos de prestamistas informales. Recomiendan acudir a bancos regulados para evitar fraudes y acumulación de intereses.
Resumen generado con IA

El creciente costo de vida profundiza la crisis económica que atraviesan miles de jubilados en Argentina. Según advirtió la abogada previsional Florencia Markarián, la morosidad entre los adultos mayores casi se triplicó en el último año, impulsada por la necesidad de recurrir al crédito para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.

La especialista señaló que cada vez son más los jubilados que no logran cumplir con sus compromisos financieros y alertó sobre el avance de los préstamos informales, que pueden derivar en situaciones de abuso y amenazas

La morosidad entre jubilados casi se triplicó

En declaraciones a Canal E, Markarián indicó que la tasa de morosidad alcanzó el 11,4% en mayo de 2026, frente al 4,1% registrado un año antes.

"La diferencia es abismal. Ha crecido bastante, es decir que los adultos mayores no le pueden hacer frente a esos compromisos financieros", sostuvo.

El dato refleja el deterioro de la capacidad de pago de los jubilados en un contexto de aumento sostenido de los precios.

Alimentos, medicamentos y vivienda, los gastos que más pesan

La especialista explicó que el problema no radica únicamente en el monto de las jubilaciones, sino en el fuerte incremento de los gastos indispensables.

Según indicó, los rubros que más impactan en el presupuesto de los adultos mayores son:

Alimentos.

Medicamentos.

Vivienda.

Servicios básicos.

"Para poder hacer frente a estos gastos básicos, se endeudan, no lo pueden pagar y viene el arrastre no solamente de la deuda, sino también del pago de los intereses", explicó.

Tarjetas de crédito para llegar a fin de mes

Markarián señaló que muchos jubilados utilizan actualmente la tarjeta de crédito para comprar productos esenciales.

Entre los consumos más frecuentes mencionó:

Medicamentos.

Alimentos.

Expensas.

Servicios públicos.

Incluso, explicó que muchas compras de bajo monto se realizan en cuotas porque los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales.

Alerta por los préstamos informales

La abogada también advirtió sobre el crecimiento de los préstamos otorgados por particulares o entidades no reguladas.

"Aquellos que necesiten dinero deberían evitar estos préstamos personales fuera de las entidades financieras", recomendó.

Según explicó, recibió consultas de personas que denunciaron prácticas abusivas por parte de prestamistas.

"Nos han llegado casos en los que se quedan con los documentos, después persiguen a los deudores y los amenazan", afirmó.

¿Pueden embargar una jubilación?

Respecto de las consecuencias legales del endeudamiento, Markarián aclaró que, en términos generales, las jubilaciones no pueden ser embargadas.

No obstante, explicó que existen excepciones previstas por la ley, principalmente cuando se trata de obligaciones alimentarias ordenadas por la Justicia.

La especialista recomendó que, antes de solicitar cualquier crédito, los jubilados analicen las condiciones de financiación y prioricen las opciones ofrecidas por entidades bancarias reguladas para evitar caer en situaciones de sobreendeudamiento o fraude.

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