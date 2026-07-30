Jubilados: advierten que la morosidad casi se triplicó y cada vez más adultos mayores se endeudan para comprar alimentos y medicamentos

El creciente costo de vida profundiza la crisis económica que atraviesan miles de jubilados en Argentina. Según advirtió la abogada previsional Florencia Markarián, la morosidad entre los adultos mayores casi se triplicó en el último año, impulsada por la necesidad de recurrir al crédito para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.