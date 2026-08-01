Qué decir al tomar caña con ruda este 1 de agosto para atraer salud y prosperidad

¿Por qué se toma caña con ruda el 1 de agosto?

El ritual tiene sus raíces en los pueblos originarios del nordeste argentino. En esas comunidades, agosto era considerado uno de los meses más difíciles del año debido al frío, las enfermedades y las pérdidas de animales, por lo que surgieron distintas prácticas destinadas a proteger a las personas y enfrentar ese período.