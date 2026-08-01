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Qué decir al tomar caña con ruda este 1 de agosto para atraer salud y prosperidad

Cada 1 de agosto miles de personas mantienen viva la tradición de beber caña con ruda durante el Día de la Pachamama. Conocé cuál es el origen de este ritual y las frases más utilizadas para acompañarlo.

Caña con ruda: las frases para pedir salud, trabajo y prosperidad este 1° de agosto
Caña con ruda: las frases para pedir salud, trabajo y prosperidad este 1° de agosto TN
Por Mercedes Mosca Hace 4 Min

Resumen para apurados

  • Miles de personas en Argentina beben caña con ruda cada 1 de agosto durante el Día de la Pachamama para agradecer a la Madre Tierra y atraer salud, trabajo y prosperidad.
  • La tradición nació en el nordeste argentino para combatir el frío y las enfermedades de agosto, macerando ruda en ginebra o caña para tomarla en ayunas en 3 o 7 sorbos.
  • Esta práctica ancestral preserva el patrimonio cultural del país, fortaleciendo el vínculo intergeneracional y renovando deseos de protección para los ciclos futuros.
Resumen generado con IA

Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una fecha profundamente arraigada en distintas regiones de Argentina y de otros países de América del Sur. Durante esta jornada, muchas personas realizan ofrendas y rituales para agradecer a la Madre Tierra y pedir protección, bienestar y abundancia para el nuevo ciclo.

Qué significan los tres tragos o siete sorbos de caña con ruda el 1° de agosto: los efectos de esta costumbre

Qué significan los tres tragos o siete sorbos de caña con ruda el 1° de agosto: los efectos de esta costumbre

Entre las costumbres más populares se encuentra la de beber caña con ruda, una práctica que se transmite de generación en generación y que, según la tradición, sirve para alejar las malas energías y atraer la salud y la prosperidad.

¿Por qué se toma caña con ruda el 1 de agosto?

El ritual tiene sus raíces en los pueblos originarios del nordeste argentino. En esas comunidades, agosto era considerado uno de los meses más difíciles del año debido al frío, las enfermedades y las pérdidas de animales, por lo que surgieron distintas prácticas destinadas a proteger a las personas y enfrentar ese período.

La preparación consiste en macerar hojas de ruda en caña blanca paraguaya o ginebra. Con el paso del tiempo, esta mezcla se convirtió en uno de los símbolos más representativos del Día de la Pachamama.

De acuerdo con la tradición popular, la bebida debe consumirse en ayunas, preferentemente durante las primeras horas del 1 de agosto. No existe una única forma de hacerlo: algunas personas toman tres sorbos, otras siete, mientras que también hay quienes prefieren beber un solo trago largo.

Las frases más tradicionales para decir al tomar caña con ruda

Además de la bebida, muchas personas acompañan el ritual con palabras de agradecimiento o pedidos para el nuevo ciclo. La intención es expresar deseos vinculados con la salud, el trabajo, la protección de la familia y la prosperidad.

Estas son algunas de las frases más utilizadas:

  • "Kusiya, kusiya", una expresión de origen aymara que significa "ayúdame, ayúdame" y suele pronunciarse al beber la caña con ruda o luego de realizar la ofrenda a la Pachamama.
  • "Caña con ruda, contra el mal ayuda", uno de los refranes más conocidos de esta tradición.
  • "Que no falte salud durante este año".
  • "Gracias, Pachamama, por todo lo recibido".
  • "Que llegue la abundancia y la prosperidad".
  • "Que la Madre Tierra proteja a mi familia".
  • "Que este nuevo ciclo traiga bienestar y buenos caminos".
  • "Que se alejen las malas energías y las dificultades".
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