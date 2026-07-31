SociedadActualidad

Sahumerio para la Pachamama: qué hierbas lleva, cómo prepararlo y cuál es el ritual para limpiar el hogar

Si este 1 de agosto querés sumarte a la celebración de la Pachamama, el sahumerio es uno de los rituales más elegidos. Conocé qué ingredientes necesita y cómo hacerlo correctamente para limpiar el hogar y agradecer a la Madre Tierra.

Cómo hacer el sahumerio para la Pachamama: las hierbas que no pueden faltar en el ritual
Cómo hacer el sahumerio para la Pachamama: las hierbas que no pueden faltar en el ritual
Por Mercedes Mosca Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Cada 1 de agosto, personas en Argentina realizan el tradicional sahumerio por el Día de la Pachamama para purificar sus hogares y atraer prosperidad y buena energía.
  • El ritual ancestral emplea carbón vegetal y hierbas como ruda y palo santo, recorriendo la vivienda desde las habitaciones más lejanas hasta la entrada principal.
  • La práctica simboliza la conexión con la naturaleza y el inicio de un ciclo de renovación, salud y esperanza, manteniendo viva una importante tradición cultural.
Resumen generado con IA

Cada 1 de agosto, miles de personas en Argentina celebran el Día de la Pachamama con distintos rituales de agradecimiento a la Madre Tierra. Uno de los más tradicionales es el sahumerio, una práctica que busca purificar los ambientes, alejar las malas energías y abrir el camino a la prosperidad, la salud y la abundancia.

Cómo sahumar la casa el 1 de agosto: el ritual de la Pachamama para atraer buenas energías

Cómo sahumar la casa el 1 de agosto: el ritual de la Pachamama para atraer buenas energías

Para realizar este rito, la tradición indica utilizar una combinación de hierbas sagradas, resinas naturales y elementos de ofrenda que, al entrar en contacto con el fuego, desprenden un humo aromático con un profundo significado espiritual.

Qué lleva el sahumerio para la Pachamama

El sahumerio tradicional reúne ingredientes vinculados a las costumbres ancestrales de los pueblos andinos y del norte argentino.

Entre los principales elementos se encuentran:

  • Ruda, asociada a la protección y a la limpieza energética.
  • Palo santo, utilizado para purificar los espacios y generar armonía.
  • Chachacoma y muña muña, plantas andinas relacionadas con la conexión espiritual.
  • Incienso, mirra y copal, resinas naturales que simbolizan la elevación de las plegarias y la limpieza de las energías negativas.

Cómo preparar el sahumerio paso a paso

El ritual comienza con la preparación de una base segura para el fuego. Se recomienda colocar un carbón vegetal dentro de un recipiente resistente al calor, como un cuenco de barro o una lata, y esperar hasta que alcance un color rojo intenso.

Una vez encendido, se agregan sobre el carbón las hierbas, maderas y resinas elegidas para que comiencen a desprender humo.

Cuando el sahumerio está listo, la tradición aconseja recorrer toda la vivienda con el recipiente, comenzando por las habitaciones más alejadas de la entrada y avanzando hasta la puerta principal.

El significado del ritual

Mientras el humo recorre cada ambiente, muchas personas acompañan el momento con palabras de agradecimiento o pedidos de salud, protección, trabajo y prosperidad para el nuevo ciclo que comienza.

Más que una simple práctica aromática, el sahumerio de la Pachamama representa un gesto de conexión con la naturaleza y una forma simbólica de dejar atrás las energías negativas para dar la bienvenida a un período de renovación.

Cada familia puede adaptar el ritual de acuerdo con sus creencias y tradiciones, pero el sentido principal permanece intacto: agradecer a la Madre Tierra y comenzar agosto con un acto de respeto, equilibrio y esperanza.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados
3

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
4

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
5

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
2

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
4

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

Moria Casán rechazó una invitación de Rosalía: el verdadero motivo detrás de su decisión

Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: Me llevo el sueño de toda mi vida

Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: "Me llevo el sueño de toda mi vida"

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Comentarios