Caña con ruda: quiénes no deben tomarla este 1 de agosto y qué recomiendan los médicos

Resumen para apurados
- Especialistas médicos advierten en Argentina que la caña con ruda este 1° de agosto genera riesgos de salud en niños, embarazadas y ancianos por falta de aval científico.
- La tradición busca atraer buena fortuna y salud. Médicos aconsejan a adultos sanos moderar su consumo a solo uno o dos sorbos para cumplir con el ritual sin excesos.
- Expertos insisten en que los rituales culturales no reemplazan la prevención médica, como la vacunación y los hábitos saludables, para proteger la salud integral.
Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina mantienen viva la tradición de beber caña con ruda o té de ruda como un ritual destinado a atraer la buena fortuna, proteger la salud y alejar los malos augurios. La costumbre, transmitida de generación en generación, tiene un fuerte valor cultural y simbólico, especialmente en una época del año marcada por las bajas temperaturas.
Sin embargo, junto con la celebración, profesionales de la salud recuerdan la importancia de realizar este ritual con responsabilidad. Si bien reconocen el valor de la tradición, advierten que la ruda contiene compuestos que pueden provocar efectos perjudiciales si se consume sin los cuidados adecuados.
Quiénes no deben tomar caña con ruda ni té de ruda
Los especialistas recomiendan que determinados grupos eviten por completo el consumo de esta planta debido a los riesgos que puede representar para su salud.
Entre quienes no deberían ingerir caña con ruda ni té de ruda se encuentran:
- Niños.
- Mujeres embarazadas.
- Adultos mayores.
Además, recordaron que, aunque tradicionalmente se le atribuyen beneficios para aliviar molestias digestivas o cólicos, hasta el momento no existen evidencias científicas que respalden sus supuestas propiedades medicinales o curativas.
Qué recomiendan los médicos para quienes decidan cumplir con el ritual
En el caso de los adultos sanos que deseen mantener la tradición del 1° de agosto, la recomendación es hacerlo con moderación.
Los especialistas aconsejan limitar el consumo a uno o dos sorbos, suficientes para participar del ritual sin exponerse a una ingesta excesiva de la planta.
También remarcan que consumir grandes cantidades de ruda puede ocasionar complicaciones para la salud, por lo que insisten en evitar los excesos.
Finalmente, recuerdan que ninguna práctica tradicional sustituye las medidas de prevención médica. Mantener al día el calendario de vacunación, sostener hábitos saludables y consultar a un profesional ante cualquier síntoma continúan siendo las principales herramientas para cuidar la salud.