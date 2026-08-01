Caña con ruda: quiénes no deben tomarla este 1 de agosto y qué recomiendan los médicos

Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina mantienen viva la tradición de beber caña con ruda o té de ruda como un ritual destinado a atraer la buena fortuna, proteger la salud y alejar los malos augurios. La costumbre, transmitida de generación en generación, tiene un fuerte valor cultural y simbólico, especialmente en una época del año marcada por las bajas temperaturas.