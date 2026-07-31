Qué significan los tres tragos o siete sorbos de caña con ruda el 1° de agosto: los efectos de esta costumbre

Antes de que al 1 de agosto se le agoten las horas, muchas familias se apuran por conseguir las hojas de esta planta verde azulada y de sabor extra amargo que se complementa con el dulzor de la caña. Si bien la ruda es una especie introducida desde el Mediterráneo y no originaria de nuestro suelo, su consumo se encuentra ampliamente extendido por todo el mapa, atravesando el tiempo desde los pueblos originarios de América hasta la actualidad. Se la considera un protector de la salud y la suerte, así como un escudo contra la envidia y los maleficios una vez que se ingiere.