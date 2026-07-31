Qué significan los tres tragos o siete sorbos de caña con ruda el 1° de agosto: los efectos de esta costumbre

Resumen para apurados
- Cada 1 de agosto, habitantes de Argentina consumen caña con ruda en ayunas para proteger la salud, atraer buena suerte y espantar los males invernales.
- Originada en la cultura guaraní del noreste argentino, la práctica combina ruda medicinal y caña. Se toma en ayunas en tres tragos o siete sorbos simbólicos.
- Vinculada al Día de la Pachamama, esta costumbre ancestral se mantiene viva como un ritual de purificación y gratitud que perdura de generación en generación.
Antes de que al 1 de agosto se le agoten las horas, muchas familias se apuran por conseguir las hojas de esta planta verde azulada y de sabor extra amargo que se complementa con el dulzor de la caña. Si bien la ruda es una especie introducida desde el Mediterráneo y no originaria de nuestro suelo, su consumo se encuentra ampliamente extendido por todo el mapa, atravesando el tiempo desde los pueblos originarios de América hasta la actualidad. Se la considera un protector de la salud y la suerte, así como un escudo contra la envidia y los maleficios una vez que se ingiere.
Agosto era un mes en el que las lluvias se mezclaban con el frío ancestral, haciendo de este período un momento negro en el calendario, donde las víctimas caían tras aquel clima extremo. La población y el ganado morían en aquel escenario, pero la ruda era el remedio natural que podía combatir aquellos problemas. Una planta estimada por las poblaciones milenarias y que ayudó a aquellos pueblos acechados por los males.
La sabiduría guaraní contra las inclemencias del tiempo
Las raíces de esta costumbre se hunden en el nordeste argentino, principalmente en tierras guaraníes de las actuales provincias de Corrientes y Misiones. Para estos pueblos originarios, el invierno no solo representaba temperaturas hostiles, sino también la amenaza latente de enfermedades y la pérdida de cultivos o animales. Ante este panorama adverso, la combinación de los poderes curativos asignados a la ruda con el destilado de la caña dio origen a una poción mística y preventiva, diseñada para "espantar los males" y preparar el cuerpo para el rebrote de la naturaleza.
¿Tres tragos o siete sorbos? Las variantes de una costumbre viva
Aunque la intención central del ritual es siempre la misma —comenzar el mes bajo un escudo de protección, salud y buena fortuna—, las formas de consumirlo varían según la herencia de cada hogar y región. Entre las costumbres más extendidas, destacan dos modalidades con una marcada carga simbólica:
Los tres tragos consecutivos: Es quizás la opción más difundida. En la cultura folclórica y las creencias ancestrales, el número tres representa el equilibrio, la trinidad y la fuerza protectora. Sin un significado rígido pero transmitido de padres a hijos, tomar tres tragos seguidos funciona como una declaración de fe en lo positivo que vendrá.
Los siete sorbos: Otra corriente tradicional sostiene que se deben beber siete sorbos durante la mañana. El número siete guarda un halo histórico ligado a la suerte, la sabiduría y la mística. Al beberlo en siete tiempos, se busca invocar una protección integral para los meses que restan del año.
Asimismo, hay quienes eligen tomar un único trago largo de una sola vez. Ninguna fórmula es rígida: la verdadera norma radica en conservar la tradición que aprendimos de nuestros mayores. Si bien la regla dicta que hay que cumplir el rito el 1° de agosto, aquellos que se olviden o no alcancen a hacerlo tienen la oportunidad de tomarlo hasta el 15 del mes.
Purificación, fe y la gratitud a la Pachamama
Para cumplir al pie de la letra con el precepto, la caña con ruda debe ingerirse en las primeras horas del día y con el estómago vacío, antes de degustar el desayuno. Beberla en ayunas le otorga a este acto un sentido de purificación: es la primera sustancia que recibe el organismo en la apertura del nuevo mes, marcando un borrón y cuenta nueva frente a la mala suerte y los pesares del pasado.
Además, en Argentina y varios países de América Latina, el primero de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Es una fiesta de agradecimiento que se festeja de diferentes maneras dependiendo de la región. Uno de los ritos más representativos, claro, es tomar caña con ruda.