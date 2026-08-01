SociedadActualidad

Caña con ruda el 1 de agosto: ¿qué pasa si no la tomaste en ayunas como dice la tradición?

El 1° de agosto miles de personas cumplen con el ritual de la caña con ruda, una tradición ancestral que promete atraer salud, suerte y protección para el nuevo mes.

Dentro de las tradiciones del 1° de agosto está bebe caña con ruda
Dentro de las tradiciones del 1° de agosto está bebe caña con ruda
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de personas en el norte argentino toman caña con ruda cada 1 de agosto para agradecer a la Pachamama y atraer salud y buena suerte para el nuevo ciclo.
  • El ritual proviene de los pueblos guaraníes, quienes usaban la ruda en invierno. Aunque se recomienda beberla en ayunas, la tradición permite realizarlo hasta el 15 de agosto.
  • Esta costumbre ancestral mantiene su vigencia regional adaptándose a los tiempos modernos, preservando el valor simbólico de protección y fe colectiva año tras año.
Resumen generado con IA

El 1 de agosto marca una de las tradiciones más arraigadas del norte argentino y de otros países de la región: beber caña con ruda para atraer la buena fortuna, proteger la salud y alejar las malas energías. Como ocurre cada año, una de las preguntas más frecuentes es si el ritual debe realizarse obligatoriamente en ayunas o si puede cumplirse en otro momento del día.

Sahumerio para la Pachamama: qué hierbas lleva, cómo prepararlo y cuál es el ritual para limpiar el hogar

Sahumerio para la Pachamama: qué hierbas lleva, cómo prepararlo y cuál es el ritual para limpiar el hogar

La costumbre tiene origen en los pueblos guaraníes de provincias como Misiones y Corrientes, donde la ruda era utilizada como parte de prácticas vinculadas al cuidado de la salud durante el invierno. Con el tiempo, el ritual se integró a la celebración del Día de la Pachamama, una fecha destinada a agradecer a la Madre Tierra y pedir protección para el nuevo ciclo.

¿Por qué la tradición indica tomar la caña con ruda en ayunas?

Según la tradición popular, la caña con ruda debe beberse durante la mañana y antes de consumir cualquier alimento.

Esta práctica tiene un fuerte significado simbólico: se considera que tomar la bebida en ayunas representa un acto de purificación y permite recibir, sin interrupciones, la protección y la energía que se atribuyen al ritual. Para muchas personas, es la forma de iniciar agosto con un deseo de salud, prosperidad y bienestar.

No obstante, se trata de una creencia transmitida de generación en generación y no de una obligación.

¿Qué pasa si no la tomaste en ayunas?

Si bien la costumbre más difundida recomienda hacerlo a primera hora del día, muchas familias sostienen que lo verdaderamente importante es la intención con la que se realiza el ritual.

Por eso, si alguien no pudo tomar la caña con ruda en ayunas o incluso olvidó hacerlo el 1 de agosto, la tradición popular indica que todavía puede cumplir con el rito hasta el 15 de agosto.

Cómo hacer el ritual si te olvidaste el 1° de agosto

Quienes deseen mantener la tradición después del primer día del mes pueden seguir estos pasos:

  • Conseguir o preparar una botella de caña con ruda previamente macerada.
  • Beberla según la costumbre familiar, ya sea en tres tragos, siete sorbos o un vaso completo.
  • Acompañar el momento con un pensamiento positivo o pronunciar la expresión quechua "kusiya, kusiya", que significa "ayúdame, ayúdame", como una invocación a la Pachamama.

Se aconseja que las embarazadas y quienes padecen enfermedades hepáticas o renales eviten ingerirla. Además, en todos los casos, la recomendación es consumirla con moderación, recordando que el sentido principal de esta práctica es simbólico y forma parte de una tradición ancestral.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Tres, siete o un solo trago? Cómo se toma la caña con ruda el 1 de agosto atraer salud, protección y prosperidad

¿Tres, siete o un solo trago? Cómo se toma la caña con ruda el 1 de agosto atraer salud, protección y prosperidad

Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Verano 2027: por qué recomiendan a los tucumanos empezar a reservar sus vacaciones

Verano 2027: por qué recomiendan a los tucumanos empezar a reservar sus vacaciones

Lo más popular
Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo
1

Una amante respaldaría la versión del médico acusado de un crimen en Termas de Río Hondo

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
2

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio
3

Transporte público de pasajeros: cómo es el plan que promete mejorar el servicio

Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán
4

Conmemoraron los 100 años del Colegio de Abogados de Tucumán

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas
5

Los nuevos vocales del Tribunal Oral Federal prometieron acelerar la tramitación de causas

Ranking notas premium
Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
1

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
2

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
3

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral
4

Legislatura: una obra de desagüe quedó inmersa en la tormenta electoral

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
5

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Más Noticias
Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: Me llevo el sueño de toda mi vida

Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: "Me llevo el sueño de toda mi vida"

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

Comentarios