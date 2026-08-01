Caña con ruda el 1 de agosto: ¿qué pasa si no la tomaste en ayunas como dice la tradición?

La costumbre tiene origen en los pueblos guaraníes de provincias como Misiones y Corrientes, donde la ruda era utilizada como parte de prácticas vinculadas al cuidado de la salud durante el invierno. Con el tiempo, el ritual se integró a la celebración del Día de la Pachamama, una fecha destinada a agradecer a la Madre Tierra y pedir protección para el nuevo ciclo.