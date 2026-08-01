Caña con ruda el 1 de agosto: ¿qué pasa si no la tomaste en ayunas como dice la tradición?

Resumen para apurados
- Miles de personas en el norte argentino toman caña con ruda cada 1 de agosto para agradecer a la Pachamama y atraer salud y buena suerte para el nuevo ciclo.
- El ritual proviene de los pueblos guaraníes, quienes usaban la ruda en invierno. Aunque se recomienda beberla en ayunas, la tradición permite realizarlo hasta el 15 de agosto.
- Esta costumbre ancestral mantiene su vigencia regional adaptándose a los tiempos modernos, preservando el valor simbólico de protección y fe colectiva año tras año.
El 1 de agosto marca una de las tradiciones más arraigadas del norte argentino y de otros países de la región: beber caña con ruda para atraer la buena fortuna, proteger la salud y alejar las malas energías. Como ocurre cada año, una de las preguntas más frecuentes es si el ritual debe realizarse obligatoriamente en ayunas o si puede cumplirse en otro momento del día.
La costumbre tiene origen en los pueblos guaraníes de provincias como Misiones y Corrientes, donde la ruda era utilizada como parte de prácticas vinculadas al cuidado de la salud durante el invierno. Con el tiempo, el ritual se integró a la celebración del Día de la Pachamama, una fecha destinada a agradecer a la Madre Tierra y pedir protección para el nuevo ciclo.
¿Por qué la tradición indica tomar la caña con ruda en ayunas?
Según la tradición popular, la caña con ruda debe beberse durante la mañana y antes de consumir cualquier alimento.
Esta práctica tiene un fuerte significado simbólico: se considera que tomar la bebida en ayunas representa un acto de purificación y permite recibir, sin interrupciones, la protección y la energía que se atribuyen al ritual. Para muchas personas, es la forma de iniciar agosto con un deseo de salud, prosperidad y bienestar.
No obstante, se trata de una creencia transmitida de generación en generación y no de una obligación.
¿Qué pasa si no la tomaste en ayunas?
Si bien la costumbre más difundida recomienda hacerlo a primera hora del día, muchas familias sostienen que lo verdaderamente importante es la intención con la que se realiza el ritual.
Por eso, si alguien no pudo tomar la caña con ruda en ayunas o incluso olvidó hacerlo el 1 de agosto, la tradición popular indica que todavía puede cumplir con el rito hasta el 15 de agosto.
Cómo hacer el ritual si te olvidaste el 1° de agosto
Quienes deseen mantener la tradición después del primer día del mes pueden seguir estos pasos:
- Conseguir o preparar una botella de caña con ruda previamente macerada.
- Beberla según la costumbre familiar, ya sea en tres tragos, siete sorbos o un vaso completo.
- Acompañar el momento con un pensamiento positivo o pronunciar la expresión quechua "kusiya, kusiya", que significa "ayúdame, ayúdame", como una invocación a la Pachamama.
Se aconseja que las embarazadas y quienes padecen enfermedades hepáticas o renales eviten ingerirla. Además, en todos los casos, la recomendación es consumirla con moderación, recordando que el sentido principal de esta práctica es simbólico y forma parte de una tradición ancestral.