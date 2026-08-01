Día de la Novia: por qué se celebra el 1 de agosto y tres ideas para sorprender a tu pareja

Resumen para apurados
- Cada 1 de agosto se celebra internacionalmente el Día de la Novia para agasajar a las mujeres en pareja, fecha nacida en EE. UU. que se popularizó en redes sociales.
- Surgió en 2006 promovido por Allie Savarino y Sally Rodgers para celebrar la amistad femenina, pero el uso de redes sociales transformó la fecha en un festejo romántico.
- La efeméride se consolidó como una alternativa moderna a San Valentín, impulsando actividades creativas y demostraciones de afecto personalizadas entre las parejas.
El 1 de agosto se celebra el Día de la Novia, una fecha que, aunque es relativamente reciente, logró instalarse en distintos países y cobrar fuerza a través de las redes sociales. La efeméride invita a homenajear a las mujeres dentro de una relación con un gesto especial, un regalo o simplemente compartiendo tiempo juntos.
Si bien suele compararse con el Día de San Valentín, esta celebración tiene una identidad propia y está dedicada exclusivamente a las novias. En tanto, el Día del Novio se conmemora el 20 de septiembre, cuando será el turno de agasajar a los hombres de la pareja.
¿Por qué se celebra el Día de la Novia el 1 de agosto?
A diferencia de otras fechas del calendario, el Día de la Novia no fue instituido oficialmente por ningún país ni por una organización internacional.
Su origen se remonta al 1 de agosto de 2006, cuando las estadounidenses Allie Savarino Kline y Sally Rodgers impulsaron la iniciativa a través de un sitio web llamado Sister Woman, creado para destacar la amistad entre mujeres.
Con el paso del tiempo, la celebración comenzó a conocerse como National Girlfriend's Day. La palabra girlfriend en inglés tiene un doble significado: puede referirse tanto a una novia como a una amiga, lo que explica que, en sus comienzos, la fecha también estuviera vinculada a los lazos de amistad femenina.
Sin embargo, con el crecimiento de las redes sociales, el sentido romántico del término terminó imponiéndose y hoy la jornada es aprovechada por muchas parejas para expresar cariño y compartir mensajes, fotos y regalos.
Tres ideas para celebrar el Día de la Novia
Quienes deseen sumarse a esta fecha pueden hacerlo con propuestas sencillas que prioricen el tiempo compartido y los gestos de afecto.
- Organizar una cena temática: elegir una cultura, una película o una época como inspiración para preparar una comida especial, acompañada por una decoración, bebidas y música acordes.
- Crear una playlist personalizada: seleccionar canciones con un significado especial para la pareja y compartir la lista a través de un enlace o un código QR.
- Armar una cápsula de recuerdos: guardar en una caja cartas, fotografías, dibujos, canciones, memes u otros recuerdos importantes y acordar una fecha futura para volver a abrirla, ya sea dentro de uno, dos o cinco años.