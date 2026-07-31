¿Tres, siete o un solo trago? Cómo se toma la caña con ruda el 1 de agosto atraer salud, protección y prosperidad
Tomar caña con ruda en ayunas el 1 de agosto es una costumbre arraigada en Argentina. Te contamos cómo realizar el ritual, cuántos sorbos se toman y por qué se relaciona con la salud, la protección y la prosperidad.
Resumen para apurados
- Miles de argentinos toman caña con ruda cada 1 de agosto en el país, especialmente en el norte, para pedir protección, salud y prosperidad al iniciar un nuevo ciclo.
- La costumbre nació entre los guaraníes para combatir el frío y enfermedades. Se bebe en ayunas en uno, tres o siete sorbos, fusionándose con la fiesta de la Pachamama.
- Transmitido entre generaciones, este ritual fortalece la identidad cultural en Argentina y asegura la continuidad de una práctica ancestral de profunda fe popular.
Cada 1 de agosto, miles de personas en Argentina renuevan una de las tradiciones más populares del invierno: tomar caña con ruda en ayunas. El ritual, especialmente arraigado en el norte del país, se realiza como una forma de pedir protección, salud, prosperidad y buenas energías para el nuevo ciclo que comienza.
Aunque suele asociarse con el Día de la Pachamama, esta costumbre tiene un origen mucho más antiguo y reúne elementos de distintas tradiciones que, con el paso del tiempo, se fusionaron hasta convertirse en un rito que se mantiene vigente de generación en generación.
Por qué se toma caña con ruda el 1 de agosto
La tradición nació entre los pueblos originarios de las actuales provincias de Misiones y Corrientes. Con la llegada de la caña de azúcar durante la colonización española, las comunidades guaraníes comenzaron a combinar esa bebida con la ruda, una planta a la que atribuían múltiples propiedades.
El ritual se consolidó para afrontar una época del año caracterizada históricamente por el frío intenso, las lluvias y las enfermedades, factores que afectaban tanto a las personas como al ganado. Con el tiempo, la caña con ruda pasó a representar un símbolo de protección y bienestar.
Más adelante, la práctica se integró a las celebraciones del Día de la Pachamama, que también se conmemora cada 1 de agosto en el noroeste argentino. Aunque ambas tradiciones tienen orígenes diferentes, hoy forman parte de una misma jornada dedicada al agradecimiento a la Madre Tierra y a la búsqueda de un nuevo comienzo cargado de buenas energías.
Cómo se hace el ritual de la caña con ruda
La costumbre indica que la caña con ruda debe beberse en ayunas, preferentemente durante las primeras horas del 1 de agosto.
No existe una única forma de realizar el ritual. Según la tradición familiar o regional, hay quienes toman:
- Siete sorbos.
- Tres tragos.
- Un trago largo.
- Un vaso completo.
Un ritual que se transmite de generación en generación
Más allá de las creencias personales, la caña con ruda continúa siendo una de las tradiciones más representativas del 1 de agosto en Argentina.
La preparación de la bebida suele realizarse con anticipación y muchas familias prefieren adquirirla antes de esa fecha para cumplir con el ritual desde las primeras horas del día. De este modo, la costumbre se mantiene viva y cada año reúne a quienes buscan comenzar agosto con un gesto cargado de simbolismo, agradecimiento y esperanza.