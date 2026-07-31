¿Tres, siete o un solo trago? Cómo se toma la caña con ruda el 1 de agosto atraer salud, protección y prosperidad

Más adelante, la práctica se integró a las celebraciones del Día de la Pachamama, que también se conmemora cada 1 de agosto en el noroeste argentino. Aunque ambas tradiciones tienen orígenes diferentes, hoy forman parte de una misma jornada dedicada al agradecimiento a la Madre Tierra y a la búsqueda de un nuevo comienzo cargado de buenas energías.