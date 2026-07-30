Verano 2027: por qué recomiendan a los tucumanos empezar a reservar sus vacaciones
Resumen para apurados
- Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, recomendó a los tucumanos reservar ya sus vacaciones de verano en el Caribe, Brasil y México para asegurar ofertas y financiación.
- El mercado se divide entre agencias físicas y webs. La estabilidad del dólar y mayores frecuencias aéreas desde Tucumán equiparan los costos externos con los nacionales.
- La reserva anticipada evitará aumentos tarifarios por baja disponibilidad hotelera y aérea, consolidando al exterior como una opción competitiva frente al turismo local.
Aunque todavía quedan meses para el verano, el calendario turístico ya comienza a marcar los primeros movimientos. Para los tucumanos que buscan pasar sus vacaciones fuera del país, el Caribe, Brasil y México aparecen como algunas de las opciones más atractivas, con propuestas que van desde los tradicionales resorts all inclusive hasta destinos que permiten combinar playa, cultura y actividades.
Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, explicó a LA GACETA que este es un buen momento para comenzar a analizar alternativas y hacer reservas. Según dijo, el comportamiento de los viajeros argentinos se divide actualmente en partes prácticamente iguales: una mitad continúa recurriendo a las agencias físicas y la otra opta por las agencias web y la autogestión. Dentro de ese universo, la playa sigue siendo una de las preferencias principales, especialmente entre los viajeros del norte del país.
“En su mayoría, en Argentina y sobre todo en Tucumán y en el norte, se elige playa”, sostuvo Ponce.
El Caribe, entre los destinos más buscados
Entre las alternativas internacionales, el Caribe aparece con fuerza. Ponce destacó especialmente al Caribe mexicano y a República Dominicana, dos destinos que combinan playas paradisíacas, hoteles y distintas propuestas para los turistas.
En República Dominicana, Punta Cana continúa siendo uno de los destinos más conocidos. La oferta, sin embargo, se extiende a otros puntos como Bayahibe, Samaná, Miches y Cabarete. Este último se destaca especialmente entre quienes buscan practicar deportes acuáticos como surf y kitesurf.
El destino también permite combinar descanso con recorridos históricos y culturales por Santo Domingo. Además, Ponce remarcó que no es necesario optar exclusivamente por un paquete all inclusive.
“Pueden combinarlo o pueden tener la experiencia de all inclusive”, explicó.
Punta Cana, además, tuvo en temporadas anteriores una conexión directa con Tucumán, una alternativa que todavía no fue confirmada para el próximo verano. A esto se suma el incremento de frecuencias de Copa Airlines desde Tucumán hacia Panamá, una conexión que facilita el acceso a distintos destinos del Caribe.
México, una opción para combinar playa y cultura
El Caribe mexicano también aparece entre las propuestas destacadas. Cancún y Playa del Carmen son dos de los destinos más tradicionales, aunque la oferta permite armar recorridos diferentes según el tipo de viaje que busque cada turista.
Ponce recomendó incluso combinar el descanso en las playas mexicanas con una visita a Ciudad de México para conocer parte de la riqueza cultural del país.
Para quienes buscan mar y actividades, Cancún ofrece una amplia infraestructura turística y una importante red de parques. Playa del Carmen, en cambio, puede ser una alternativa más tranquila y permite acceder con facilidad a otros puntos de la Riviera Maya, como Tulum y Akumal.
“Hay distintos tipos de experiencias dentro” de México, explicó Ponce, y destacó particularmente la posibilidad de visitar Akumal, donde se puede nadar con tortugas.
Brasil, la segunda gran apuesta de los tucumanos
Brasil aparece como otra de las grandes tendencias entre los viajeros tucumanos. La costa brasileña ofrece una enorme variedad de alternativas, desde destinos con grandes resorts hasta ciudades que permiten combinar turismo urbano y playa.
En el norte, Ponce mencionó opciones como Imbassaí y Praia do Forte, con resorts all inclusive y conexiones a través de Salvador de Bahía. También destacó Maceió como otra de las alternativas elegidas por los turistas.
Salvador, además de sus playas, permite sumar una experiencia cultural al viaje. “Las ciudades grandes de Brasil son realmente grandes”, señaló Ponce..
Río de Janeiro, en tanto, sigue siendo uno de los destinos más buscados, aunque para quienes ya conocen la ciudad existen otras alternativas en sus alrededores, como Búzios y Arraial do Cabo. También aparecen opciones como Jericoacoara.
Para quienes visiten Río por primera vez, Ponce recomendó conocer Copacabana, aunque advirtió que durante enero se trata de una zona con una enorme concentración de turistas.
“Copacabana, Ipanema y Leblón en enero están llenos de gente, un mundo”, describió.
Quienes busquen mayor tranquilidad pueden optar por Barra da Tijuca, una zona más residencial y menos congestionada, con hoteles de mayor categoría y espacios para disfrutar de otra experiencia de Río.
¿Es momento de reservar?
Para Ponce, la respuesta es clara: no conviene esperar demasiado. Con agosto a punto de comenzar, considera que ya es momento de empezar a mirar precios y definir el destino. “Ahora es el momento”, afirmó.
La anticipación permite acceder a una mayor variedad de hoteles y vuelos, además de aprovechar las alternativas de financiación que ofrecen distintas empresas. A medida que se acerca la temporada, la disponibilidad disminuye y los precios pueden aumentar. “Después, cuando uno se va acercando, ya elige lo que queda”, advirtió.
En ese sentido, explicó que las cadenas hoteleras pueden encarecer sus tarifas y que la menor disponibilidad de lugares en los vuelos también impacta sobre los precios.
El dólar y los precios en el exterior
Otro de los factores que suelen analizar los viajeros es el tipo de cambio. Según Ponce, la estabilidad del dólar durante los últimos meses permite que los precios relativos frente a otros países se mantengan relativamente similares.
El empresario turístico también planteó que salir al exterior no necesariamente implica encontrarse con precios mucho más elevados que en Argentina.
“Argentina es muy caro”, afirmó. Como ejemplo, señaló que una comida en un restaurante frente al mar en Río de Janeiro puede tener un costo similar al de comer en un establecimiento de Argentina, especialmente cuando se compara con Buenos Aires o con algunos destinos de la costa argentina.
Con la temporada cada vez más cerca, el consejo de Ponce es comenzar a planificar ahora, comparar propuestas y aprovechar las posibilidades de financiación.
“Hay que aprovechar la posibilidad de las cuotas y las distintas experiencias que hay. Es la manera de poder elegir qué es lo que uno quiere hacer y no depender de lo que ya queda”, concluyó.