Verano 2027: por qué recomiendan a los tucumanos empezar a reservar sus vacaciones

Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, explicó a LA GACETA que este es un buen momento para comenzar a analizar alternativas y hacer reservas. Según dijo, el comportamiento de los viajeros argentinos se divide actualmente en partes prácticamente iguales: una mitad continúa recurriendo a las agencias físicas y la otra opta por las agencias web y la autogestión. Dentro de ese universo, la playa sigue siendo una de las preferencias principales, especialmente entre los viajeros del norte del país.