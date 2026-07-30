Cómo sahumar el 1 de agosto para atraer dinero, salud y buena energía

Resumen para apurados
- Cada 1° de agosto, personas en Latinoamérica realizan sahumados en sus hogares para celebrar a la Pachamama y atraer salud, dinero y energías positivas.
- La tradición andina señala que la Tierra despierta tras el solsticio de invierno. El ritual requiere carbón vegetal e insumos como incienso, mirra y canela sin azúcar.
- Esta costumbre milenaria busca renovar el bienestar general y preparar los ambientes para recibir los frutos de la primavera, resguardando hogares y comercios.
Cada primero de agosto, miles de personas a lo largo de Latinoamérica llevan a cabo sahumados con el objetivo de renovar las energías de sus viviendas y arrancar el mes con metas claras. Dicha costumbre conserva raíces profundas en la cultura andina y coincide con la festividad de la Pachamama, la Madre Tierra, funcionando como un acto de tributo, gratitud y bienvenida hacia el bienestar.
Existen razones puntuales para elegir esta jornada en el calendario, al igual que una serie de elementos específicos indispensables para efectuar la limpieza energética sin errores. Para aprovechar la fecha al máximo, conviene conocer tanto el significado de este hábito milenario como los pasos a seguir para su correcta ejecución.
A qué se debe el ritual de sahumar el primer día de agosto
Según la cosmovisión andina, la Pachamama renueva su actividad el primero de agosto tras un ciclo de reposo iniciado con el solsticio de invierno del 21 de junio. Ese momento marca el inicio de una intensa circulación energética en la que conviven fuerzas positivas y negativas.
Las expresiones tradicionales afirman que la Madre Tierra inicia su proceso de gestación para ofrecer sus frutos durante la primavera, motivo por el cual se vuelve indispensable limpiar los ambientes y retirar lo desechable. Por ello, la práctica del sahumado en este día busca resguardar el hogar frente a contratiempos, revitalizar el bienestar general y propiciar oportunidades ligadas a la prosperidad, la salud y el empleo.
¿Qué se necesita para sahumar?
El ritual de sahumado admite variaciones de acuerdo con las necesidades de cada vivienda o comercio, aunque reúne una serie de componentes esenciales. La preparación suele incluir incienso en grano, mirra en polvo, canela de forma optativa y almizcle, un ingrediente recomendado para recintos comerciales debido a su asociación con la atracción de público. Para realizar el encendido, resulta oportuno disponer de carbón vegetal sobre un contenedor resistente de barro o vidrio.
A la hora de elaborar el sahumerio, conviene omitir el azúcar para no sofocar la combustión del carbón. Asimismo, la sugerencia técnica pasa por limitar la mezcla a un máximo de tres o cuatro resinas para evitar distorsionar el perfil energético de la preparación.