Cómo sahumar el 1 de agosto para atraer dinero, salud y buena energía

Las expresiones tradicionales afirman que la Madre Tierra inicia su proceso de gestación para ofrecer sus frutos durante la primavera, motivo por el cual se vuelve indispensable limpiar los ambientes y retirar lo desechable. Por ello, la práctica del sahumado en este día busca resguardar el hogar frente a contratiempos, revitalizar el bienestar general y propiciar oportunidades ligadas a la prosperidad, la salud y el empleo.