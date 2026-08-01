Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas este sábado en 11 provincias argentinas por tormentas intensas, vientos Zonda, lluvias y fuertes nevadas.
- El Noreste sufrirá granizo y ráfagas de 100 km/h el sábado, mientras la cordillera enfrenta acumulación de nieve, lluvias y viento Zonda que anegan caminos.
- Neuquén elevará su alerta a nivel naranja el domingo por nevadas de hasta 60 cm, mientras las autoridades piden precaución ante posibles riesgos e inconvenientes.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional puso bajo alerta a seis provincias este sábado. La región señalada corresponde al Norte argentino y tendrá un incremento del riesgo por tormentas de alta intensidad. El pronóstico indica que los fenómenos meteorológicos serán lo suficientemente intensos como para ameritar una clasificación en el nivel naranja en tres de estas provincias. El resto permanecerá en alerta amarilla.
En paralelo a las alertas por tormentas del Norte argentino, otras cinco provincias están bajo alerta amarilla del otro lado del mapa. En el centro-oeste del país, puntualmente en las provincias de la cordillera, se activó esta advertencia. Las causas de este aviso son múltiples. Mientras que algunas zonas tendrán vientos fuertes, otras registrarán lluvias intensas y en algunas las nevadas continuarán anegando caminos.
Alerta naranja y amarilla por tormentas
La región Noreste será la más comprometida por las precipitaciones este sábado. Aunque el SAT emitió alertas por 72 horas, se espera que las tormentas no se extiendan más allá del sábado en esta zona. Las provincias afectadas por la alerta amarilla son la mitad este de Formosa, el centro y este del Chaco, la mitad sur de Misiones, la mitad norte de Santa Fe y de Entre Ríos y toda Corrientes.
En el centro de la región indicada, prevalece la alerta naranja. Indica que la población debe estar preparada para recibir fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Las zonas afectadas serán el noreste de Santa Fe, el sudoeste de Corrientes y el noreste de Entre Ríos.
La alerta naranja rige solo por la mañana del sábado. Habrá tormentas severas que pueden estar acompañadas por granizo, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros en la totalidad del período bajo alerta.
Alerta amarilla por vientos, lluvias y nevadas
En el extremo opuesto del país, la mitad oeste de San Juan, la zona cordillerana de Mendoza y la mitad oeste de Neuquén están comprometidas por la alerta amarilla. Se suman la región cordillerana de Río Negro y una pequeña zona al noroeste de Chubut.
En San Juan, el viento puede llegar a tener ráfagas de 100 kilómetros por hora. El área también será afectada por nevadas cuya acumulación puede ser de entre 20 y 50 centímetros. El viento Zonda producirá reducción de la visibilidad y aumento de la temperatura.
Mendoza, con una alerta amarilla que se extiende desde el norte y se amplía hacia la zona de meseta en el sur de la provincia, alterna los fenómenos meteorológicos que dan origen a la advertencia del SAT. Vientos, nevadas y Zonda obligarán a la población a permanecer alerta en las zonas indicadas.
En Neuquén, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 90 kilómetros por hora en sus ráfagas más intensas. Las nevadas producirán acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en las zonas cordilleranas y hasta 30 centímetros en las zonas más bajas, pero el domingo la alerta se incrementará a nivel naranja, dando como resultado capas de nieve de hasta 60 centímetros de altura. Hacia la mitad sur de la provincia, también habrá lluvias con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros.
En Río Negro, Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó esperan lluvias y nevadas de nivel amarillo. Las capas de nieve pueden alcanzar los 40 centímetros de altura en las zonas más altas y la lluvia llegará con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros. En la cordillera de Cushamen, Chubut, la nevada tendrá las mismas características que en la zona anteriormente indicada.