Vuelven las alertas por tormentas: cinco provincias están en segundo nivel de advertencia

En Neuquén, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 90 kilómetros por hora en sus ráfagas más intensas. Las nevadas producirán acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en las zonas cordilleranas y hasta 30 centímetros en las zonas más bajas, pero el domingo la alerta se incrementará a nivel naranja, dando como resultado capas de nieve de hasta 60 centímetros de altura. Hacia la mitad sur de la provincia, también habrá lluvias con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros.