Duro informe de Apronor: alertaron que el aumento de los costos anuló el impacto de una buena campaña de soja

Uno de los principales factores que explicó ese escenario fue el fuerte encarecimiento de la logística. Apronor indicó que el costo de los fletes hacia los puertos prácticamente se duplicó respecto de la campaña anterior, al pasar de entre $40.000 y $45.000 por tonelada a valores superiores a los $85.000. A ese incremento se sumaron la escasez de camiones, la saturación de las terminales portuarias, la limitada capacidad de los acopios regionales y las demoras en las descargas, lo que elevó los costos por maquinaria y personal inactivos.