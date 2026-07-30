Alertas roja, naranja y amarilla: las provincias afectadas por frío extremo, lluvias y nevadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas roja, naranja y amarilla por frío extremo, lluvias, nevadas y fuertes vientos para este jueves 30 de julio. Conocé cuáles son las provincias afectadas y qué fenómenos se esperan.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla por frío extremo, lluvias y nevadas para este jueves en seis provincias debido a riesgos de salud y problemas de circulación.
- El fenómeno incluye temperaturas de hasta -5 °C en Santa Cruz, lluvias acumuladas de hasta 60 mm en Neuquén, nevadas cordilleranas y ráfagas del viento Zonda en Mendoza.
- Las condiciones extremas exigirán precauciones viales y de salud, afectando especialmente a grupos vulnerables ante un invierno que se intensifica en toda la región patagónica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas meteorológicas para este jueves 30 de julio por la presencia de frío extremo, lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes en distintas regiones del país. Las advertencias incluyen niveles rojo, naranja y amarillo y alcanzan a seis provincias, donde las condiciones climáticas podrían generar riesgos para la salud y complicaciones en la circulación.
El nivel más alto de alerta corresponde al oeste de Santa Cruz, donde se prevén temperaturas extremadamente bajas, con registros que podrían descender hasta los -5 °C y una máxima cercana a los -1 °C. Según el organismo, estas condiciones representan un riesgo muy elevado para la salud y pueden afectar incluso a personas sin enfermedades preexistentes.
En tanto, el noreste de Santa Cruz permanece bajo alerta naranja por frío extremo. Este nivel advierte sobre un impacto moderado a alto en la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, como personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.
La alerta amarilla por bajas temperaturas se extiende además al sudeste de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sudeste de Chubut. En estas zonas, el frío puede generar complicaciones principalmente en personas de riesgo.
Lluvias, nevadas y vientos: las provincias bajo alerta
Además del intenso frío, el SMN mantiene una alerta naranja por lluvias para el sudoeste de Neuquén. Allí se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores. En las áreas de mayor altura también existe la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve.
Por su parte, la alerta amarilla por lluvias alcanza sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y la costa este de Santa Cruz. En estas regiones se pronostican acumulados de entre 20 y 30 milímetros, con posibilidad de registros superiores en puntos aislados y episodios de agua mezclada con nieve.
Las nevadas también motivan una advertencia de nivel amarillo para zonas cordilleranas y sectores de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y el sudoeste de Mendoza. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en áreas de montaña y de entre 10 y 30 centímetros en sectores más bajos, con la posibilidad de que algunos registros sean mayores. En determinados momentos, la nieve podría alternarse con lluvia.
En Neuquén también rige una alerta amarilla por vientos del sector norte, con velocidades previstas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Finalmente, el sur de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede reducir la visibilidad, provocar un aumento brusco de la temperatura y generar condiciones de muy baja humedad, incrementando el riesgo para la población y la circulación.