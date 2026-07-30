Alertas roja, naranja y amarilla: las provincias afectadas por frío extremo, lluvias y nevadas

Las nevadas también motivan una advertencia de nivel amarillo para zonas cordilleranas y sectores de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y el sudoeste de Mendoza. Se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en áreas de montaña y de entre 10 y 30 centímetros en sectores más bajos, con la posibilidad de que algunos registros sean mayores. En determinados momentos, la nieve podría alternarse con lluvia.