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Frío extremo, nevadas y tormentas: el SMN emitió múltiples alertas para casi todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por frío extremo, nevadas, tormentas, viento Zonda y fuertes ráfagas para este viernes 31 de julio. Conocé qué provincias están afectadas y cuáles son las recomendaciones para prevenir riesgos.

Alerta del SMN por frío extremo y fenómenos severos: qué provincias serán las más afectadas
Alerta del SMN por frío extremo y fenómenos severos: qué provincias serán las más afectadas
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este viernes múltiples alertas por frío extremo, tormentas, nevadas y viento Zonda en casi toda Argentina ante la presencia de fenómenos climáticos severos.
  • Rige alerta roja por frío extremo en Santa Cruz, nivel naranja por viento Zonda con ráfagas de 100 km/h en el Cuyo y tormentas severas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
  • Las autoridades recomiendan tomar precauciones extremas, evitar la exposición al aire libre y monitorear los informes ante los riesgos para la salud y la seguridad pública.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 31 de julio un amplio mapa de alertas meteorológicas que incluye avisos por frío extremo, nevadas, viento Zonda, tormentas y fuertes ráfagas en distintas regiones de Argentina. Entre los fenómenos más importantes se destaca una alerta roja por bajas temperaturas para sectores de Santa Cruz, además de advertencias por nevadas en la cordillera y tormentas severas en el centro del país.

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Las condiciones previstas abarcan desde la Patagonia hasta el norte argentino, por lo que el organismo recomendó seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones frente a cada uno de los fenómenos.

Alerta amarilla por frío extremo: las provincias afectadas

El nivel más alto de advertencia corresponde al oeste de Santa Cruz, donde el SMN prevé temperaturas con un impacto muy peligroso para la salud, incluso para personas que no integran grupos considerados de riesgo.

En tanto, el resto de Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por frío extremo, lo que implica un riesgo moderado, especialmente para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Frente a este escenario, el organismo recomienda:

  • Evitar permanecer al aire libre durante períodos prolongados.
  • Vestirse con varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.
  • Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura.
  • Consumir abundante agua y evitar las bebidas alcohólicas.
  • Prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Según el pronóstico, se esperan nevadas persistentes con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, en zonas más bajas no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve o una mezcla de lluvia y nieve.

Viento Zonda y tormentas bajo alerta naranja

Otro de los fenómenos destacados es el viento Zonda, que mantiene una alerta naranja para localidades de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Se prevén vientos con velocidades de entre 45 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno suele generar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y una disminución significativa de la humedad.

Por otra parte, el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe y Entre Ríos continúan bajo alerta naranja por tormentas.

El SMN anticipa tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o localmente severas, con posibilidad de:

  • Lluvias intensas en cortos períodos.
  • Caída de granizo.
  • Ráfagas superiores a los 90 km/h.
  • Fuerte actividad eléctrica.
  • Precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, con valores que podrían superarse de forma localizada.

En estas provincias se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

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