Frío extremo, nevadas y tormentas: el SMN emitió múltiples alertas para casi todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 31 de julio un amplio mapa de alertas meteorológicas que incluye avisos por frío extremo, nevadas, viento Zonda, tormentas y fuertes ráfagas en distintas regiones de Argentina. Entre los fenómenos más importantes se destaca una alerta roja por bajas temperaturas para sectores de Santa Cruz, además de advertencias por nevadas en la cordillera y tormentas severas en el centro del país.