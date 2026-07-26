El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El SMN informó que el viento podría alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 km/h. Además, este fenómeno suele provocar un marcado descenso de la humedad, aumento repentino de la temperatura y reducción de la visibilidad, por lo que recomienda extremar las precauciones.