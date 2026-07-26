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El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas roja, naranja y amarilla por frío extremo, lluvias, nevadas y viento Zonda para este domingo 26 de julio. Conocé cuáles son las provincias afectadas y qué fenómenos se esperan en cada región.

Domingo con alertas del SMN: frío extremo, lluvias, nieve y viento Zonda en varias provincias
Domingo con alertas del SMN: frío extremo, lluvias, nieve y viento Zonda en varias provincias TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este domingo alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias argentinas debido a un intenso temporal de frío extremo, lluvias, nevadas y viento Zonda.
  • El fenómeno incluye temperaturas extremas en Santa Cruz, acumulaciones de nieve de hasta 60 cm en Neuquén y ráfagas que superan los 70 km/h en la región cordillerana.
  • Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante riesgos para la salud y la visibilidad, mientras se espera que el impacto invernal continúe en los próximos días.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este domingo 26 de julio las alertas meteorológicas por distintos fenómenos que afectarán a varias regiones del país. Los avisos incluyen niveles rojo, naranja y amarillo por frío extremo, lluvias, nevadas y viento Zonda, con impacto en seis provincias.

Mientras tanto, el organismo indicó que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no se encuentran bajo alerta. Allí se espera una jornada con temperaturas más templadas respecto de los últimos días y presencia de bancos de niebla durante las primeras horas.

Alerta por frío extremo: qué provincias están afectadas

El nivel de alerta más elevado corresponde al oeste de Santa Cruz, donde rige una advertencia roja por frío extremo. Según el SMN, este nivel implica un riesgo alto a extremo para la salud, ya que las bajas temperaturas pueden afectar a toda la población, incluso a personas sin factores de riesgo.

Además, permanece vigente una alerta amarilla por frío extremo para:

  • Sur y oeste de Chubut.
  • Oeste de Río Negro.
  • Sudoeste de Neuquén.

Lluvias y nevadas: las zonas bajo alerta

El pronóstico también incluye lluvias persistentes en la región cordillerana. En el suroeste de Neuquén rige una alerta naranja por lluvias, donde se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores. En las áreas de mayor altura, las precipitaciones podrían combinarse con nieve.

Por otra parte, otras localidades de Neuquén y sectores del centro y oeste de Río Negro permanecen bajo alerta amarilla por lluvias. Allí se esperan acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual y con probabilidades de lluvia y nieve mezcladas.

En cuanto a las nevadas, el noroeste de Neuquén es la zona más comprometida, con una alerta naranja. El SMN anticipó nevadas persistentes y acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, con posibilidad de valores superiores en algunos sectores.

También se mantienen alertas amarillas por nevadas en:

  • San Juan.
  • Mendoza.
  • Oeste de Río Negro.
  • Oeste de Chubut.

El SMN informó que el viento podría alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 km/h. Además, este fenómeno suele provocar un marcado descenso de la humedad, aumento repentino de la temperatura y reducción de la visibilidad, por lo que recomienda extremar las precauciones.

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