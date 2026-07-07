Proponen cambiar recorridos y un boleto integrado para el transporte público de la capital

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron “Nuevo Bondi”, un proyecto integral que propone transformar el sistema de transporte público de pasajeros. “Cuando con Cobos votamos sistemáticamente en contra de los aumentos del boleto, siempre dijimos que no se podía seguir discutiendo el precio como si fuera el tema central del transporte. No se puede seguir dejando al usuario afuera de esa discusión ni permitir que las empresas sean las protagonistas. Los verdaderos dueños del servicio son los pasajeros”, sostuvo Canelada.
La propuesta parte del diagnóstico de que el sistema actual de líneas y recorridos ya no responde a la forma en que funciona la ciudad. En ese sentido, según explicaron los ediles, “Nuevo Bondi” plantea organizar el servicio a partir de unidades de servicio, definidas según cómo se mueven los vecinos de cada zona y cuáles son sus principales destinos. Es decir, se buscar reorganizar los recorridos para que cumplan con las necesidades de los pasajeros.
“El sistema que tenemos obliga a muchísimos vecinos a pasar por el centro para llegar a cualquier otro lugar de la ciudad. Lo que proponemos es cambiar ese eje: que el Ejecutivo diseñe las unidades de servicio según las necesidades de cada barrio, sabiendo hacia dónde viajan los vecinos, con qué frecuencia y qué tipo de unidades hacen falta para conectarlos”, explicó Cobos.
Ambos concejales remarcaron que, a partir de esa planificación, las futuras licitaciones deberán definir cuántos vehículos se necesitan, qué recorridos realizarán y cuáles serán las frecuencias necesarias para garantizar un servicio eficiente. “Primero hay que mirar la ciudad y entender cómo funciona. Saber desde qué barrios viajan los vecinos, hacia dónde se trasladan y en qué horarios. El objetivo del transporte tiene que ser que una persona se suba al colectivo para llegar a un lugar determinado. Llegar a tiempo, con seguridad, a través de un buen servicio. Y eso hoy no está pasando”, afirmó Canelada.
Único pago
Por otro lado, uno de los principales cambios que incorpora la iniciativa es el boleto integrado, para que quienes necesiten combinar más de un servicio puedan completar todo el viaje con un único pago. “El vecino tiene que pagar por llegar a destino, no por subirse a un colectivo. Y el empresario tiene que cobrar por brindar un servicio de calidad, con obligaciones claras establecidas en el contrato de concesión”, señaló Cobos.
Los concejales explicaron además que el proyecto prevé la posibilidad de incorporar distintos tipos de vehículos, incluyendo unidades de menor porte o tecnologías más amigables con el ambiente, según las características de cada recorrido y las necesidades de cada unidad de servicio: “La discusión tiene que pasar a ser cómo garantizamos que el usuario llegue al lugar para el que está pagando un boleto. No podemos seguir teniendo un sistema agotado donde cada pocos meses discutimos el precio del pasaje mientras el servicio es cada vez peor”. Por último, invitaron a los tucumanos a visitar la página web www.nuevobondi.com para conocer todos los detalles de la iniciativa.