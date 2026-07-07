Proponen cambiar recorridos y un boleto integrado para el transporte público de la capital

Los concejales explicaron además que el proyecto prevé la posibilidad de incorporar distintos tipos de vehículos, incluyendo unidades de menor porte o tecnologías más amigables con el ambiente, según las características de cada recorrido y las necesidades de cada unidad de servicio: “La discusión tiene que pasar a ser cómo garantizamos que el usuario llegue al lugar para el que está pagando un boleto. No podemos seguir teniendo un sistema agotado donde cada pocos meses discutimos el precio del pasaje mientras el servicio es cada vez peor”. Por último, invitaron a los tucumanos a visitar la página web www.nuevobondi.com para conocer todos los detalles de la iniciativa.