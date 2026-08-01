Opinión› PARECERES La Argentina y la Odisea Juan A. González - Ex secretario de Ambiente Tucumán Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El desafío de formar mandos medios de alto desempeño La “ley del odio” en las rutas del NOA Pareceres II: cruce de ideas entre la economía y el fútbol La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj Recuerdos fotográficos: el Cristo de Yerba Buena, hecho en la etapa cubista del escultor Chierico Lo más popular Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto Fabricaban barcos en Italia, el hambre los trajo a Tucumán y el Valle de Pomán les dio el vino que soñaban Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial Ranking notas premium A 20 años del crimen de "Betty": la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra A 20 años del crimen de "Betty": la mujer que desde niña tenía alma de docente La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos A 20 años del crimen de "Betty": un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán