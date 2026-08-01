Opinión› PARECERES

La Argentina y la Odisea

Juan A. González - Ex secretario de Ambiente Tucumán

La Argentina y la Odisea
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El desafío de formar mandos medios de alto desempeño

El desafío de formar mandos medios de alto desempeño

La “ley del odio” en las rutas del NOA

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Pareceres II: cruce de ideas entre la economía y el fútbol

Pareceres II: cruce de ideas entre la economía y el fútbol

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Recuerdos fotográficos: el Cristo de Yerba Buena, hecho en la etapa cubista del escultor Chierico

Recuerdos fotográficos: el Cristo de Yerba Buena, hecho en la etapa cubista del escultor Chierico

Lo más popular
Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial
1

Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Fabricaban barcos en Italia, el hambre los trajo a Tucumán y el Valle de Pomán les dio el vino que soñaban
3

Fabricaban barcos en Italia, el hambre los trajo a Tucumán y el Valle de Pomán les dio el vino que soñaban

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán
4

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial
5

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

Ranking notas premium
A 20 años del crimen de Betty: la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos
1

A 20 años del crimen de "Betty": la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos

Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra
2

Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra

A 20 años del crimen de Betty: la mujer que desde niña tenía alma de docente
3

A 20 años del crimen de "Betty": la mujer que desde niña tenía alma de docente

La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos
4

La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos

A 20 años del crimen de Betty: un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán
5

A 20 años del crimen de "Betty": un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán

Más Noticias
Torneo del Interior B: Tucumán busca extender su histórica supremacía

Torneo del Interior B: Tucumán busca extender su histórica supremacía

Interescenas propone tres días de encuentro teatral del NOA

Interescenas propone tres días de encuentro teatral del NOA

Julio Cultural Universitario: propuestas de música sinfónica y de teatro

Julio Cultural Universitario: propuestas de música sinfónica y de teatro

El festival literario más importante del norte celebra la décima edición

El festival literario más importante del norte celebra la décima edición

Ramón Gutiérrez: persona y erudito, sin discusión

Ramón Gutiérrez: persona y erudito, sin discusión

El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

Comentarios