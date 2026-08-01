Presentan “1966-Memorias del cierre”, un abordaje interdisciplinario sobre la clausura de 11 ingenios

La formación académica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán se enlaza con la historia, la memoria y la cultura de Tucumán. Ese vínculo se expresa en “1966-Memorias del cierre”, el espectáculo de danza que se estrenará esta noche, a las 21 y en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), y que refiere a la decisión del Gobierno nacional tomada hace 60 años para que dejen de moler 11 ingenios azucareros. Asimismo, la obra recuerda los 50 años del inicio de la última dictadura militar.
“Son dos acontecimientos que transformaron profundamente la realidad económica, social y cultural de la provincia y dejaron huellas que aún hoy interpelan a nuestra sociedad. Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos el compromiso de promover proyectos formativos y artísticos que inviten a reflexionar sobre los procesos sociales, culturales e históricos que marcaron nuestra vida”, destaca la decana Silvia Agüero.
Este es el tercer año que la Facultad participa en el Julio Cultural Universitario, y lo hace con una creación “que vuelve sobre las heridas de una decisión que transformó para siempre la vida de miles de familias tucumanas, entre el desarraigo, la pérdida y la resistencia”.
La propuesta reúne a estudiantes y docentes de la Licenciatura en Danza Clásica, el Profesorado en Danza Contemporánea, la Licenciatura en Diseño de Sonido y la Licenciatura en Artes Visuales, en una puesta interdisciplinaria coordinada por Rodolfo Rodríguez. Las coreografías se estructuraron sobre obras de compositores argentinos, con máscaras y utilería original. Antes de la función, se inaugurará la exposición de fotografía “Zafra y acero”, con imágenes de Graciela Lavado y Ana Lía Sorrentino. En una primera parte, en escena habrá un homenaje a Elba Castría.
“Nuestros alumnos ponen en práctica saberes y experiencias que enriquecen de manera decisiva su formación profesional. Cada una de estas presentaciones constituye un verdadero espacio de aprendizaje. La universidad pública debe contribuir a mantener viva la memoria colectiva. Este proyecto expresa una convicción profunda: el arte no solo interpreta el pasado, sino que contribuye a construir identidad y ciudadanía”, afirma Agüero.
Por aparte, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), a las 21 la banda sinfónica independiente Tempo presentará “Tangueando II”, un recorrido por algunos de los momentos más representativos de la historia del tango con la dirección de Marcela Roselló y la participación de los solistas Mauricio Martínez Zuccardi en piano y Facundo Vega en canto
“Será un encuentro entre la tradición y la renovación del género, con versiones especialmente adaptadas y arregladas para el grupo por Mauricio, que resaltan la riqueza melódica, armónica y expresiva de este patrimonio cultural argentino”, señala Roselló.
La formación está integrada por 30 músicos jóvenes (los más chicos tienen 16 años), con instrumentos de viento (de madera y de metal) y percusión; y para este concierto se suma un cuarteto de cuerdas. Creada en 2023, el objetivo es tener “un espacio alternativo de crecimiento artístico, orientado a la exploración de nuevos repertorios y sonoridades”. “Nada”, “Naranjo en flor”, “Romance de barrio” y composiciones de Ástor Piazzolla y de Mariano Mores integran el repertorio a interpretar.
Temas del recuerdo: Más que 2 con quique yance
Se promete “un viaje sensorial por dos décadas decisivas para la música contemporánea en una propuesta que combina sonido, interpretación y selección de repertorio para ofrecer una experiencia completa que celebra la esencia del pop, el rock y otros géneros icónicos. Es una invitación a revivir momentos que quedaron en la historia personal y colectiva”. Así anuncian Más que 2 y Quique Yance el recital “Épicos 80-90”, que presentarán esta noche a las 22 en la sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy).