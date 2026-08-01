Presentan “1966-Memorias del cierre”, un abordaje interdisciplinario sobre la clausura de 11 ingenios

La formación académica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán se enlaza con la historia, la memoria y la cultura de Tucumán. Ese vínculo se expresa en “1966-Memorias del cierre”, el espectáculo de danza que se estrenará esta noche, a las 21 y en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), y que refiere a la decisión del Gobierno nacional tomada hace 60 años para que dejen de moler 11 ingenios azucareros. Asimismo, la obra recuerda los 50 años del inicio de la última dictadura militar.