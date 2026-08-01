EspectáculosGuía para salir

Presentan “1966-Memorias del cierre”, un abordaje interdisciplinario sobre la clausura de 11 ingenios

Recreación coreográfica de un hecho histórico

EN ENSAYO. Estudiantes de danza de la Facultad de Artes de la UNT presentarán esta noche “1966-Memorias del cierre”, en el teatro Alberdi.
EN ENSAYO. Estudiantes de danza de la Facultad de Artes de la UNT presentarán esta noche “1966-Memorias del cierre”, en el teatro Alberdi.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

La formación académica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán se enlaza con la historia, la memoria y la cultura de Tucumán. Ese vínculo se expresa en “1966-Memorias del cierre”, el espectáculo de danza que se estrenará esta noche, a las 21 y en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), y que refiere a la decisión del Gobierno nacional tomada hace 60 años para que dejen de moler 11 ingenios azucareros. Asimismo, la obra recuerda los 50 años del inicio de la última dictadura militar.

“Son dos acontecimientos que transformaron profundamente la realidad económica, social y cultural de la provincia y dejaron huellas que aún hoy interpelan a nuestra sociedad. Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos el compromiso de promover proyectos formativos y artísticos que inviten a reflexionar sobre los procesos sociales, culturales e históricos que marcaron nuestra vida”, destaca la decana Silvia Agüero.

Múltiples actividades y un cierre a pura fiesta para el Festival Internacional de Literatura Tucumán

Múltiples actividades y un cierre a pura fiesta para el Festival Internacional de Literatura Tucumán

Este es el tercer año que la Facultad participa en el Julio Cultural Universitario, y lo hace con una creación “que vuelve sobre las heridas de una decisión que transformó para siempre la vida de miles de familias tucumanas, entre el desarraigo, la pérdida y la resistencia”.

“TANGUEANDO II”. Marcela Roselló dirige la banda Tempo en el Virla. “TANGUEANDO II”. Marcela Roselló dirige la banda Tempo en el Virla.

La propuesta reúne a estudiantes y docentes de la Licenciatura en Danza Clásica, el Profesorado en Danza Contemporánea, la Licenciatura en Diseño de Sonido y la Licenciatura en Artes Visuales, en una puesta interdisciplinaria coordinada por Rodolfo Rodríguez. Las coreografías se estructuraron sobre obras de compositores argentinos, con máscaras y utilería original. Antes de la función, se inaugurará la exposición de fotografía “Zafra y acero”, con imágenes de Graciela Lavado y Ana Lía Sorrentino. En una primera parte, en escena habrá un homenaje a Elba Castría.

“Nuestros alumnos ponen en práctica saberes y experiencias que enriquecen de manera decisiva su formación profesional. Cada una de estas presentaciones constituye un verdadero espacio de aprendizaje. La universidad pública debe contribuir a mantener viva la memoria colectiva. Este proyecto expresa una convicción profunda: el arte no solo interpreta el pasado, sino que contribuye a construir identidad y ciudadanía”, afirma Agüero.

Elvira Orphée, la escritora tucumana secreta que continúa asombrando

Elvira Orphée, la escritora tucumana secreta que continúa asombrando

Por aparte, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), a las 21 la banda sinfónica independiente Tempo presentará “Tangueando II”, un recorrido por algunos de los momentos más representativos de la historia del tango con la dirección de Marcela Roselló y la participación de los solistas Mauricio Martínez Zuccardi en piano y Facundo Vega en canto

“Será un encuentro entre la tradición y la renovación del género, con versiones especialmente adaptadas y arregladas para el grupo por Mauricio, que resaltan la riqueza melódica, armónica y expresiva de este patrimonio cultural argentino”, señala Roselló.

Concepción une la gastronomía regional con música

Concepción une la gastronomía regional con música

La formación está integrada por 30 músicos jóvenes (los más chicos tienen 16 años), con instrumentos de viento (de madera y de metal) y percusión; y para este concierto se suma un cuarteto de cuerdas. Creada en 2023, el objetivo es tener “un espacio alternativo de crecimiento artístico, orientado a la exploración de nuevos repertorios y sonoridades”. “Nada”, “Naranjo en flor”, “Romance de barrio” y composiciones de Ástor Piazzolla y de Mariano Mores integran el repertorio a interpretar.

Temas del recuerdo: Más que 2 con quique yance

Se promete “un viaje sensorial por dos décadas decisivas para la música contemporánea en una propuesta que combina sonido, interpretación y selección de repertorio para ofrecer una experiencia completa que celebra la esencia del pop, el rock y otros géneros icónicos. Es una invitación a revivir momentos que quedaron en la historia personal y colectiva”. Así anuncian Más que 2 y Quique Yance el recital “Épicos 80-90”, que presentarán esta noche a las 22 en la sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy).

Temas TucumánCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaFacultad de Artes de la Universidad Nacional de TucumánJulio Cultural
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“El NOA tiene una energía especial, solar y vital”

“El NOA tiene una energía especial, solar y vital”

Serú Girán por Lebón y Aznar llega a Tucumán: cuánto cuestan las entradas

"Serú Girán por Lebón y Aznar" llega a Tucumán: cuánto cuestan las entradas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Guasones en Tucumán: este sábado, el rock tuvo sus “Reyes de la noche”

Guasones en Tucumán: este sábado, el rock tuvo sus “Reyes de la noche”

El 12° Festival Nacional del Locro se celebra en Concepción

El 12° Festival Nacional del Locro se celebra en Concepción

Lo más popular
Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial
1

Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Fabricaban barcos en Italia, el hambre los trajo a Tucumán y el Valle de Pomán les dio el vino que soñaban
3

Fabricaban barcos en Italia, el hambre los trajo a Tucumán y el Valle de Pomán les dio el vino que soñaban

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán
4

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial
5

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

Ranking notas premium
A 20 años del crimen de Betty: la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos
1

A 20 años del crimen de "Betty": la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos

Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra
2

Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra

A 20 años del crimen de Betty: la mujer que desde niña tenía alma de docente
3

A 20 años del crimen de "Betty": la mujer que desde niña tenía alma de docente

La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos
4

La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos

A 20 años del crimen de Betty: un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán
5

A 20 años del crimen de "Betty": un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán

Más Noticias
Torneo del Interior B: Tucumán busca extender su histórica supremacía

Torneo del Interior B: Tucumán busca extender su histórica supremacía

Interescenas propone tres días de encuentro teatral del NOA

Interescenas propone tres días de encuentro teatral del NOA

Julio Cultural Universitario: propuestas de música sinfónica y de teatro

Julio Cultural Universitario: propuestas de música sinfónica y de teatro

El festival literario más importante del norte celebra la décima edición

El festival literario más importante del norte celebra la décima edición

Ramón Gutiérrez: persona y erudito, sin discusión

Ramón Gutiérrez: persona y erudito, sin discusión

El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

Comentarios