Concepción une la gastronomía regional con música

El Concepción Fútbol Club será sede hoy de la edición 12 de la Fiesta Nacional del Locro, que reunirá en competencia a 20 cocineros de la provincia que pujarán con sus preparados por un primer premio de $1 millón. Las puertas abrirán a las 11 para que las cocinas en los distintos stands ya estén a pleno para el almuerzo.
La música se hará presente desde la tarde, en una grilla que abarcará folclore norteño rock nacional e internacional, cumbia y ritmos populares. La cartelera prevé los recitales en vivo de artistas nacionales del prestigio de Las Voces de Orán, Franco Barrionuevo, Axel Fernando, Los Tekis y Alejandro Véliz, junto al aporte tucumano de El Rejunte, Nito Rodríguez, Vidaleros, Sangre Mansera, Dramma, Lourdes Britos, Yestarday, Los Leones, La Herencia, La Tribu, Los Puesteros, Quebrachales, Caro Salcedo, El Rejunte, Zoe Ruiz, Supay Folk, Trío Concepción y Los del Barrio, entre otros.
En tanto, también al mediodía, tendrá lugar La Yapa en la Fiesta de la Feria que se realiza en el predio Mercedes Sosa de Simoca, con música del recuerdo, cumbia, cuarteto y guaracha. En el listado de recitales figuran las presencias de Jorge Daniel y Los Libras, Dany Hoyos, Los Herrera, La Blues Band Show, Marcos Gerez, Gerónimo y su Sol Tropical y muchos más.
Dentro del circuito de peñas folclóricas de la capital, los géneros norteños sonarán en El Cardón (Las Heras 50) a cargo de La Hilda y un homenaje a los 60 años del cierre de los ingenios azucareros. En La Escondida (Miguel Lillo 234) actuarán Ricardo Carrizo, Patricia Miranda, Tobías Calatayu y Juanjo Robles; mientras que en La Casa de Yamil (España 153) se espera a La Huella, Aire Mansero y Marcelo Aguirre.