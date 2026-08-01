Concepción une la gastronomía regional con música

La música se hará presente desde la tarde, en una grilla que abarcará folclore norteño rock nacional e internacional, cumbia y ritmos populares. La cartelera prevé los recitales en vivo de artistas nacionales del prestigio de Las Voces de Orán, Franco Barrionuevo, Axel Fernando, Los Tekis y Alejandro Véliz, junto al aporte tucumano de El Rejunte, Nito Rodríguez, Vidaleros, Sangre Mansera, Dramma, Lourdes Britos, Yestarday, Los Leones, La Herencia, La Tribu, Los Puesteros, Quebrachales, Caro Salcedo, El Rejunte, Zoe Ruiz, Supay Folk, Trío Concepción y Los del Barrio, entre otros.