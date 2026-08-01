Múltiples actividades y un cierre a pura fiesta para el Festival Internacional de Literatura Tucumán

En plena siesta, pasadas las 15, la segunda jornada del Festival Internacional de Literatura Tucumán se pondrá en marcha hoy en la sede del Museo universitario (San Martín 1.545). Será una jornada de largo aliento, ya que concluirá pasada la medianoche con una esperada fiesta destinada a bajarle la persiana a esta edición-aniversario, la décima.
La agenda incluye numerosas actividades. Una de ellas será la presentación de “Basura y luna”, novela de la tucumana Elvira Orphée que permanecía inédita y acaba de publicar Edunt. También se anuncia una mesa panel en la que se discutirá la actualidad de la industria editorial, amenazada por un proyecto de ley que podría desmantelar el histórico sistema de comercialización de los libros.
Para el cierre se programó la entrevista con la escritora chilena Cynthia Rimsky, ganadora del Premio Herralde de Novela, y luego habrá una ronda de lecturas con tono celebratorio, ya que el cumpleaños del FILT está festejándose de múltiples maneras.
Esta es la agenda completa:
- A las 15.30: lecturas del taller literario de la UNT, con Sofía Martí, Germán Saavedra, Ana Cristina Villa, Sabrina Cecilia Calizaya, Mateo Francisco Godoy Asís y Malvina Cilley (en el patio).
- 16: las narrativas del siglo XX y del siglo XXI, a partir de obras del catálago de Edunt. Entran en diálogo las novelas “Los azules”, de Diego Puig, y “Basura y luna”, de Elvira Orpheé. Conversan Puig, Exequiel Svetliza, Guadalupe Valdez Fénik y Soledad Martínez Zuccardi (en la sala audiovisual).
- 16.30: lectura de la Asamblea de Letras, junto a Natasha Luna Roldán, Carla Alejandra García Paolini, Augusto Lagiglia, Amparo Álvarez Romero y Alejandro Abdo Saad (patio).
- 17: mesa panel sobre “Libro hoy: lectores, industria y mercado”, con Juan Manuel Frangoulis, Natalia Zanotta, Marito Lavaisse y Juan Lix Klett. Coordina: Majo Bovi (sala audiovisual).
- 17.30: mesa panel sobre el “oficio del escritor”. Participan José Dietrich, Grimanesa Lázaro, Manuel Martínez Novillo, Diego Vargas Lozano y Florencia Méttola (patio).
- 18: “Esos raros libros nuevos: diálogos sobre literatura reciente del NOA”. Participan Alfredo Aráoz, Meliza Ortiz, Lucía Aragón y Valentin Monroy. Coordina: Facundo Iñiguez (sala audiovisual).
- 18.30: lecturas de narrativa junto a Zoé Palacio Parra, Juliana Escobedo, Valentina Concha, José Jiménez y Manuel Rivas (patio).
- 19: mano a mano con Santiago Loza, entrevistado por José Villafañe y María José Medina (sala audiovisual).
- 19.30: sección especial “Lado B”. Participan Elena Burgo de Chazal, Leopoldo Silva, Marco Rossi Peralta, Roberto Reynoso y Bruno Juliano (patio).
- 20: “Pensar el dispositivo”; una discusión sobre géneros literarios, junto a Luciano Lamberti, María Lobo, Sofía de la Vega y Sol Aliverti. Coordina Arantxa Laise (sala audiovisual).
- 20.30: “Modelo para armar”, junto a Sergio Olivera, Hernán Lucero, Sylvina Bach, Luis Acardi y Ana Coviello (patio).
- 21: mano a mano con Cynthia Rimsky, entrevistada por Verónica Juliano y Guillermo Monti (sala audiovisual).
- 21.30: lecturas de poesía a cargo de Octavio Cárdenas, Mariano Martínez, Paula Gallegos, Mel Martínez Zulli y Natasha Garbushian (patio).
- 22.30: ronda de lecturas “Nos veremos la próxima vez”, con Santiago Loza, Natalia Zanotta, Guillermo Siles, Cecilia Vega y Luciana García Barraza (sala audiovisual).
- Desde las 23 hasta las 3: “¡Fiesta por las Diez!, junto a Dj Val Mitrov.
- 00.30: ¡Feliz cumpleaños! Invitamos a escritores a festejar la décima edición del FILT. Un encuentro con Pedro Noli, Meliza Ortiz, Pollo Svetliza, Julián Marteau, Sol Aliverti, Majo Bovi, Guada Valdez, Marco Rossi Peralta, Alex Rivadeneira y Marx Bauzá.