Múltiples actividades y un cierre a pura fiesta para el Festival Internacional de Literatura Tucumán

La agenda incluye numerosas actividades. Una de ellas será la presentación de “Basura y luna”, novela de la tucumana Elvira Orphée que permanecía inédita y acaba de publicar Edunt. También se anuncia una mesa panel en la que se discutirá la actualidad de la industria editorial, amenazada por un proyecto de ley que podría desmantelar el histórico sistema de comercialización de los libros.