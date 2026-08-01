Elvira Orphée, la escritora tucumana secreta que continúa asombrando

En París trabajó en Gallimard, en Buenos Aires publicó en sellos de prestigio y amplia circulación como Sudamericana y Emecé. Sin embargo, nunca llegó a ocupar un lugar central en la literatura argentina. Quizá por su condición de escritora mujer en el siglo XX: “los escritores ganan premios y tienen sus patotas. Las escritoras no”, afirma ella misma en una entrevista. También, probablemente, por el modo un tanto solitario en que desarrolla su carrera, sin el sostén de instituciones o círculos literarios (si bien ingresa al campo literario porteño por la vía de “Sur” y de Pepe Bianco, Orphée no perteneció al grupo articulado en torno a la revista, ni a otros grupos). O quizá porque su obra no encajaba en las líneas más frecuentadas de los sesenta y setenta: el boom, la llamada “literatura comprometida”, el auge de las escritoras best-seller (Silvina Bullrich, Marta Lynch, Beatriz Guido), o de los escritores del “interior” (Héctor Tizón, Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano o el tucumano Juan José Hernández, de quien también fue amiga). Con el tiempo, Orphée sería casi olvidada.