Fin de semana cálido y sin probabilidades de lluvia: a cuánto llegará la temperatura en Tucumán

Pronóstico para el fin de semana en Tucumán

Este viernes, la temperatura máxima llegará a 24 °C en horas de la siesta. El sábado la temperatura será similar aunque levemente inferior. Se espera que el registro más bajo se dé entre la madrugada y primeras horas de la mañana. Por la tarde, la máxima llegará a 23 °C y puede que la sensación térmica sea superior. El cielo estará mayormente nublado. Habrá vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora y no se anunciaron precipitaciones.