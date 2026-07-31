Fin de semana cálido y sin probabilidades de lluvia: a cuánto llegará la temperatura en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé un fin de semana cálido y sin lluvias en Tucumán, con máximas de 24 °C tras disiparse la intensa niebla del viernes.
- Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y 24 °C, con vientos leves y cielos algo nublados, condiciones ideales para realizar actividades al aire libre.
- El clima cálido continuará la próxima semana en la provincia, alcanzando un pico de 29 °C el jueves, con leves probabilidades de lluvia para el lunes por la noche.
Para los amantes del calor, el fin de semana iniciará a pleno la tarde de este viernes. Después de una mañana de intensas nieblas que cubrieron toda la provincia y pusieron en riesgo a los conductores que transitaban, sobre todo, rutas, el día continuará con una temperatura primaveral, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el atardecer. Luego, las nubes se esparcirán levemente pero no desaparecerán del todo.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que será un buen fin de semana para disfrutar al aire libre. Las temperaturas acompañarán a las actividades que deban hacerse en espacios abiertos y el tiempo estará ideal para caminatas, paseos y juegos en plazas y jardines.
Pronóstico para el fin de semana en Tucumán
Este viernes, la temperatura máxima llegará a 24 °C en horas de la siesta. El sábado la temperatura será similar aunque levemente inferior. Se espera que el registro más bajo se dé entre la madrugada y primeras horas de la mañana. Por la tarde, la máxima llegará a 23 °C y puede que la sensación térmica sea superior. El cielo estará mayormente nublado. Habrá vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora y no se anunciaron precipitaciones.
El domingo la temperatura volverá a igualar a la de este viernes. Hay un 0% de probabilidad de precipitación y tanto la madrugada como la mañana, tarde y noche tendrán un cielo algo nublado. La temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 24 °C con vientos leves de dirección sudeste.
Pronóstico de la semana en Tucumán
La semana próxima, en general, mantendrá temperaturas cálidas y no parece que el invierno vaya a hacerse sentir pronto. El lunes el termómetro marcará entre 14 °C y 23 °C y hay un 40% de probabilidad de precipitaciones para la noche.
El descenso de temperatura más marcado en la semana ocurrirá el martes cuando, luego de las lluvias de la noche del lunes, quede algo de humedad en el aire. Todo el día el cielo estará mayormente nublado y hay un 10% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura no variará demasiado a lo largo de la jornada, manteniéndose entre 14 °C y 16 °C.
Tucumán recuperará los días cálidos el miércoles con indicadores entre 15 °C y 24 °C, vientos leves y nula probabilidad de precipitaciones. Se espera que el jueves sea el día más cálido de los próximos siete días. La temperatura llegará a 29 °C por la siesta.