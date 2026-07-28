Falso verano: después de las lluvias, la temperatura llegará a 31 °C en Tucumán esta semana

La semana empezó con mañanas frescas pero temperaturas primaverales por las tardes. Pero las horas más calurosas no serán el límite este martes. Por el contrario, el viernes el termómetro llegará a su máximo marcador de la semana y dará como resultado un inicio del fin de semana muy propio del verano tucumano, no sin antes pasar por algunas precipitaciones.