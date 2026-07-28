SociedadClima y ecología

Falso verano: después de las lluvias, la temperatura llegará a 31 °C en Tucumán esta semana

Las lluvias previstas para mitad de semana serán apenas una pausa antes del regreso del calor, que tendrá su punto más alto el viernes con temperaturas propias del verano tucumano.

LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán alcanzará los 31 °C este viernes tras breves lluvias a mitad de semana, en un fenómeno de falso verano.
  • Las precipitaciones del miércoles darán paso a un paulatino ascenso térmico. Además, rige una alerta amarilla por vientos Zonda con ráfagas intensas en los Valles Calchaquíes.
  • El fin de semana continuará con temperaturas agradables de hasta 24 °C, marcando un comportamiento atípico para la estación y alertando sobre posibles bajas de visibilidad.
Resumen generado con IA

La semana empezó con mañanas frescas pero temperaturas primaverales por las tardes. Pero las horas más calurosas no serán el límite este martes. Por el contrario, el viernes el termómetro llegará a su máximo marcador de la semana y dará como resultado un inicio del fin de semana muy propio del verano tucumano, no sin antes pasar por algunas precipitaciones.

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El SMN pronosticó algunas precipitaciones para este miércoles. Se anticiparon lluvias aisladas para la mañana y la tarde de mañana con una probabilidad de precipitaciones del 40 a 70%. La temperatura, sin embargo, se mantendrá entre los 14 °C y 22 °C. La mañana empezará mayormente nublada y la noche estará apenas más descubierta.

El jueves los indicadores serán apenas un poco más bajos con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 21 °C. Durante la madrugada y la mañana el cielo estará mayormente nublado y, durante la tarde y la noche, parcialmente nublado. Habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora dirección predominante norte y no se anunciaron precipitaciones.

El día más caluroso de la semana

El viernes valdrá salir con una remera liviana y suelta debajo de todo el abrigo porque las camperas serán innecesarias desde la media mañana. El SMN anunció que la mañana empezará con 13 °C y, conforme avance la jornada ascenderá. En horas de la siesta, después del mediodía, el indicador máximo quedará en 31 °C por algunas horas. Puede que la sensación térmica sea incluso superior.

Durante la mañana habrá vientos de hasta 31 kilómetros por hora que se suavizarán en la tarde y cambiarán de dirección. No hay probabilidad de precipitaciones anunciadas para todo el fin de semana.

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El sábado y domingo seguirán siendo días cálidos pero no alcanzarán la magnitud del viernes. El primer día del fin de semana el termómetro oscilará entre 15 °C y 24 °C y, el domingo, entre 10 °C y 23 °C y será el día con el cielo menos cubierto.

Alerta amarilla por viento Zonda

El Sistema de Alerta Temprana del SMN actualizó minutos antes del mediodía su mapa de alertas para las próximas 72 horas. En él, Tucumán figura bajo alerta meteorológica amarilla, la de primer nivel, por la llegada de nuevos vientos Zonda. Pero no toda la provincia será afectada, sino la comprendida por los Valles Calchaquíes. Ocurrirá durante la tarde de este martes 28 de julio.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

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