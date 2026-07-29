El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

El océano demuestra que El Niño ya comenzó

Este incremento de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial se viene gestando de manera acelerada. Según detalló el organismo meteorológico, el agua de mar registró valores superiores a los normales en gran parte de la región, alcanzando anomalías muy marcadas cerca de las costas de Sudamérica, donde las marcas térmicas llegaron a ubicarse hasta 2,5 °C por encima de lo habitual. A esto se suma un debilitamiento generalizado de los vientos alisios y valores negativos en el Índice de Oscilación del Sur, indicadores clave que confirman que el comportamiento de la atmósfera ya está completamente acoplado al alza térmica marina.