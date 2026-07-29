El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno El Niño ya se inició en la región debido al calentamiento del Pacífico, manteniéndose durante este trimestre.
- El océano Pacífico registró temperaturas hasta 2,5 °C sobre lo normal junto a vientos alisios debilitados, marcando el acoplamiento completo de la atmósfera al alza térmica.
- Provocará más lluvias en el Litoral y la cordillera, con temperaturas más altas en el centro y norte del país, por lo que las autoridades recomiendan seguimiento continuo.
Los avisos de organismos internacionales, científicos, conservacionistas y meteorólogos ya no tienen alcance a futuro, ya que el fenómeno El Niño está ocurriendo ahora mismo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las condiciones térmicas del océano Pacífico así como la actividad atmosférica coinciden con el inicio de este evento.
El SMN publicó en su informe mensual que los parámetros del ENOS/ Oscilación del Sur coinciden con la etapa cálida o el fenómeno conocido como El Niño. Los modelos dinámicos y estadísticos que utiliza la entidad climática confirmaron una probabilidad del 100% de que en el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026 se mantenga este patrón climático natural.
El océano demuestra que El Niño ya comenzó
Este incremento de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial se viene gestando de manera acelerada. Según detalló el organismo meteorológico, el agua de mar registró valores superiores a los normales en gran parte de la región, alcanzando anomalías muy marcadas cerca de las costas de Sudamérica, donde las marcas térmicas llegaron a ubicarse hasta 2,5 °C por encima de lo habitual. A esto se suma un debilitamiento generalizado de los vientos alisios y valores negativos en el Índice de Oscilación del Sur, indicadores clave que confirman que el comportamiento de la atmósfera ya está completamente acoplado al alza térmica marina.
¿Qué consecuencias traerá este escenario para la Argentina durante el trimestre julio, agosto y septiembre? De acuerdo con los mapas históricos de anomalías elaborados por el SMN para el período cálido, la presencia de El Niño suele traducirse en un incremento significativo de las precipitaciones sobre la región del Litoral y el noreste del país, además de generar mayores acumulados de nieve y lluvias en la franja cordillerana central y patagónica.
Tendencias térmicas y pronóstico para la segunda mitad del año
En lo que respecta a las temperaturas, el impacto también será diverso según la geografía nacional. Durante este período se prevén registros promedios superiores a los normales en todo el norte, centro y oeste argentino. Por el contrario, para el sur de la Patagonia, la tendencia histórica asociada a El Niño muestra una propensión hacia valores climáticos algo más fríos de lo habitual.
Con una probabilidad de permanencia que roza el 100% no solo para los próximos meses sino también para los trimestres subsiguientes, las autoridades nacionales e internacionales recomiendan mantener el seguimiento de los informes periódicos, dado que la consolidación de este fenómeno influirá de manera directa en las condiciones meteorológicas del país de cara a la segunda mitad del año.