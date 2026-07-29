SociedadClima y ecología

El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el fenómeno El Niño ya está en curso, con un 100% de probabilidad de mantenerse durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

Anomalías de la temperatura superficial del mar del 31 de mayo al 27 de junio de 2026. Período de referencia 1981-2010 - Fuente: NOAA-NCEP/CPC
Anomalías de la temperatura superficial del mar del 31 de mayo al 27 de junio de 2026. Período de referencia 1981-2010 - Fuente: NOAA-NCEP/CPC SMN
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno El Niño ya se inició en la región debido al calentamiento del Pacífico, manteniéndose durante este trimestre.
  • El océano Pacífico registró temperaturas hasta 2,5 °C sobre lo normal junto a vientos alisios debilitados, marcando el acoplamiento completo de la atmósfera al alza térmica.
  • Provocará más lluvias en el Litoral y la cordillera, con temperaturas más altas en el centro y norte del país, por lo que las autoridades recomiendan seguimiento continuo.
Resumen generado con IA

Los avisos de organismos internacionales, científicos, conservacionistas y meteorólogos ya no tienen alcance a futuro, ya que el fenómeno El Niño está ocurriendo ahora mismo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que las condiciones térmicas del océano Pacífico así como la actividad atmosférica coinciden con el inicio de este evento.

Cómo influye El Niño en el clima y por qué puede aumentar las tormentas en Argentina

Cómo influye El Niño en el clima y por qué puede aumentar las tormentas en Argentina

El SMN publicó en su informe mensual que los parámetros del ENOS/ Oscilación del Sur coinciden con la etapa cálida o el fenómeno conocido como El Niño. Los modelos dinámicos y estadísticos que utiliza la entidad climática confirmaron una probabilidad del 100% de que en el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026 se mantenga este patrón climático natural.

El océano demuestra que El Niño ya comenzó

Este incremento de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial se viene gestando de manera acelerada. Según detalló el organismo meteorológico, el agua de mar registró valores superiores a los normales en gran parte de la región, alcanzando anomalías muy marcadas cerca de las costas de Sudamérica, donde las marcas térmicas llegaron a ubicarse hasta 2,5 °C por encima de lo habitual. A esto se suma un debilitamiento generalizado de los vientos alisios y valores negativos en el Índice de Oscilación del Sur, indicadores clave que confirman que el comportamiento de la atmósfera ya está completamente acoplado al alza térmica marina.

¿Qué consecuencias traerá este escenario para la Argentina durante el trimestre julio, agosto y septiembre? De acuerdo con los mapas históricos de anomalías elaborados por el SMN para el período cálido, la presencia de El Niño suele traducirse en un incremento significativo de las precipitaciones sobre la región del Litoral y el noreste del país, además de generar mayores acumulados de nieve y lluvias en la franja cordillerana central y patagónica.

Tendencias térmicas y pronóstico para la segunda mitad del año

En lo que respecta a las temperaturas, el impacto también será diverso según la geografía nacional. Durante este período se prevén registros promedios superiores a los normales en todo el norte, centro y oeste argentino. Por el contrario, para el sur de la Patagonia, la tendencia histórica asociada a El Niño muestra una propensión hacia valores climáticos algo más fríos de lo habitual.

Con una probabilidad de permanencia que roza el 100% no solo para los próximos meses sino también para los trimestres subsiguientes, las autoridades nacionales e internacionales recomiendan mantener el seguimiento de los informes periódicos, dado que la consolidación de este fenómeno influirá de manera directa en las condiciones meteorológicas del país de cara a la segunda mitad del año.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClimaClima en Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 29 de julio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 29 de julio

Lo más popular
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
2

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
3

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
4

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
5

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Rosalía en Argentina: cuándo son sus cuatro shows y qué se sabe tras el escándalo

Rosalía en Argentina: cuándo son sus cuatro shows y qué se sabe tras el escándalo

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán ordenar sus finanzas y su trabajo en julio, según Ludovica Squirru

Comentarios