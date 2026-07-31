Tiempo en Tucumán: tras la niebla, pronostican 26 grados de temperatura para este viernes
Resumen para apurados
- Este viernes, una densa niebla afectó a Tucumán debido a la alta humedad y el enfriamiento nocturno, provocando demoras en vuelos y complicaciones en el tránsito.
- La visibilidad cayó por debajo de 400 metros. El meteorólogo Cristofer Brito pidió extremar precauciones al conducir y aclaró las diferencias entre niebla y neblina.
- El fenómeno se disipará durante la mañana al salir el sol, dando paso a una jornada calurosa donde se prevé que la temperatura máxima supere los 26 °C en la provincia.
La mañana de este viernes sorprendió a los tucumanos con una espesa niebla que redujo notablemente la visibilidad en la capital y gran parte de la provincia. El fenómeno provocó demoras en vuelos, complicaciones en el tránsito y numerosas consultas sobre sus causas.
En diálogo con La mañana empieza aquí, programa de LG Play, el observador meteorológico Cristofer Brito explicó que, pese a la confusión habitual, lo que se registró en Tucumán fue niebla y no neblina, debido a que la visibilidad descendió por debajo de un kilómetro.
¿Cuál es la diferencia entre niebla y neblina?
Brito señaló que ambos fenómenos son, en esencia, lo mismo: una nube formada por diminutas gotas de agua suspendidas muy cerca del suelo.
La diferencia está en la distancia que permite ver.
"La niebla y la neblina son exactamente el mismo fenómeno: una nube al ras del suelo. La diferencia en el nombre se debe a la distancia de visibilidad", explicó.
Según detalló:
Niebla: cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro.
Neblina: cuando la visibilidad supera un kilómetro.
Tucumán, durante las primeras horas del día, la visibilidad osciló entre 200 y 400 metros, aunque en algunos sectores descendió incluso por debajo de los 100 metros.
Por qué se formó la intensa niebla
El especialista explicó que el fenómeno fue consecuencia de una masa de aire muy húmeda que afecta al centro y norte del país.
Durante la noche, el rápido descenso de la temperatura favoreció la condensación del vapor de agua y la formación de la niebla.
"Todo se debe a una masa de aire muy húmeda que, al enfriarse rápidamente durante la noche, genera esta nube muy cerca del suelo", indicó.
No obstante, anticipó que el fenómeno tendría una duración limitada.
"Apenas salga el sol, la niebla se va a dispersar."
El pronóstico para Tucumán
Brito aseguró que, pese al gris amanecer, la jornada cambiará rápidamente.
Después de las 8.30 o 9.30, el aumento de la radiación solar permitirá que la temperatura ascienda con rapidez y la niebla desaparezca.
Según estimó, la máxima del viernes podría superar los 26 °C.
Qué relación tiene con el viento Zonda
El meteorólogo explicó que la niebla en Tucumán forma parte de un escenario meteorológico complejo que afecta a distintas regiones del país.
Mientras la provincia amaneció con elevada humedad, el viento Zonda comenzó a soplar sobre la Puna salteña, Catamarca, La Rioja y sectores de Tafí del Valle.
Al mismo tiempo, el centro del país enfrenta un fuerte contraste entre aire cálido y húmedo proveniente del norte y una masa de aire frío que avanza desde el sur.
Ese choque de masas de aire favorecerá el desarrollo de tormentas intensas durante la jornada en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Recomendaciones para conducir con niebla
Ante la escasa visibilidad, Brito pidió extremar los cuidados en rutas y caminos.
Entre las principales recomendaciones destacó:
Reducir la velocidad.
Mantener una marcha constante.
Aumentar la distancia con otros vehículos.
Evitar maniobras bruscas.
Además, aclaró un error muy frecuente entre los conductores.
"Las balizas solamente se encienden cuando el vehículo está detenido. En caso de niebla no deben utilizarse porque pueden encandilar a quienes vienen detrás y reducir aún más la visibilidad", advirtió.
Por qué hubo demoras en los vuelos
El especialista también explicó que las demoras registradas en los primeros vuelos hacia y desde Tucumán estuvieron directamente relacionadas con la niebla que cubría el aeropuerto.
"Los vuelos de Tucumán están demorados por la niebla. Si no pueden aterrizar, se retrasa la operación", señaló.
Aclaró que las tormentas previstas para el Área Metropolitana de Buenos Aires se desarrollarían recién hacia el mediodía y no eran la causa de las primeras demoras.