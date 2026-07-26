Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 27 de julio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé para este lunes 27 de julio en Tucumán un día estable y sin lluvias, con temperaturas entre 11°C y 24°C debido al pronóstico de buen tiempo.
- La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, humedad del 48% y vientos del noreste a hasta 22 km/h, alcanzando la máxima de 24°C durante la tarde.
- La estabilidad continuará toda la semana con máximas superiores a los 20°C y sin precipitaciones, permitiendo desarrollar actividades al aire libre durante el invierno.
El inicio de la semana estará acompañado por condiciones estables en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial, este lunes 27 de julio se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.
La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 11°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 24°C, convirtiéndose en uno de los momentos más templados de la jornada. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C.
Pronóstico del clima: Cómo estará el tiempo este lunes en Tucumán
El pronóstico indica que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.
Además:
Probabilidad de lluvias: 0% durante toda la jornada.
Viento: del noreste (NE), entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día.
Humedad: 48%.
Visibilidad: 8 kilómetros.
Pronóstico para los próximos días
Las condiciones de estabilidad continuarán durante la semana, con temperaturas máximas superiores a los 20°C y sin lluvias previstas.
Martes: mínima de 12°C y máxima de 25°C.
Miércoles: mínima de 14°C y máxima de 18°C.
Jueves: mínima de 12°C y máxima de 20°C.
Viernes: mínima de 13°C y máxima de 23°C.
Sábado: mínima de 13°C y máxima de 22°C.
De esta manera, Tucumán transitará una semana con temperaturas agradables para el invierno, predominio de nubosidad parcial y tiempo estable, ideal para actividades al aire libre.