Cómo sahumar la casa el 1 de agosto: el ritual de la Pachamama para atraer buenas energías

Resumen para apurados
- Miles de personas en Argentina sahuman sus casas el 1 de agosto, Día de la Pachamama, para expulsar malas energías y atraer prosperidad y salud en un nuevo ciclo.
- La tradición ancestral del norte del país requiere limpiar el hogar antes de quemar hierbas como ruda, romero e incienso, recorriendo cada ambiente hacia la salida.
- El ritual busca reafirmar la gratitud hacia la naturaleza y renovar las energías del hogar, consolidándose como una práctica cultural de protección para todo el año.
Con la llegada del 1° de agosto, miles de personas en Argentina renuevan una de las tradiciones más arraigadas en torno al Día de la Pachamama: sahumar la casa para dejar atrás las malas energías y dar la bienvenida a un nuevo ciclo con prosperidad, salud y bienestar.
Esta práctica, heredada de generaciones anteriores y muy presente en el norte del país, forma parte de los rituales que buscan comenzar agosto con una limpieza simbólica del hogar. Para quienes mantienen viva esta costumbre, la intención con la que se realiza el sahumado es tan importante como los elementos que se utilizan.
Cómo sahumar la casa el 1 de agosto
Antes de encender el sahumerio, la tradición recomienda realizar una limpieza profunda de todos los ambientes del hogar.
El recorrido comienza desde el fondo de la vivienda y finaliza en la puerta principal. Durante esta tarea se aconseja abrir puertas y ventanas, mover los muebles, quitar el polvo, barrer y desinfectar cada espacio para eliminar aquello que ya no sirve y preparar la casa para el nuevo ciclo.
Una vez finalizada la limpieza, llega el momento de realizar la sahumada.
Qué ingredientes lleva el sahumerio para la Pachamama
El preparado puede elaborarse con ingredientes que suelen encontrarse en muchos hogares. Entre los más utilizados se destacan:
- Azúcar.
- Yerba.
- Ruda.
- Romero.
- Mirra.
- Incienso.
- Hierbas aromáticas o plantas secas según la tradición familiar.
Quienes prefieren una alternativa más práctica también pueden adquirir mezclas ya preparadas o los ingredientes por separado en santerías y comercios especializados.
Cómo realizar el ritual de la sahumada
Con la mezcla preparada, se coloca sobre un carbón encendido o en un sahumador adecuado y se deja que el humo recorra cada ambiente de la vivienda. Muchas personas realizan el recorrido desde el interior hacia la puerta de entrada con la intención simbólica de expulsar aquello que desean dejar atrás y abrir espacio a nuevas oportunidades.
Según quienes practican esta tradición, más allá de los elementos elegidos, el aspecto central del ritual es hacerlo con un propósito claro de agradecimiento, renovación y buenos deseos.
Otros rituales tradicionales del 1 de agosto
La sahumada suele complementarse con otras costumbres propias del Día de la Pachamama. Entre las más difundidas se encuentra beber caña con ruda o consumir té de ruda macho, prácticas que, según las creencias populares, buscan atraer salud y protección durante el resto del año. En algunas regiones también se acostumbra compartir bebidas tradicionales, como el api, elaborado a base de maíz morado.
Aunque cada familia mantiene sus propias formas de celebrar esta fecha, todas estas prácticas tienen un elemento en común: iniciar agosto con un gesto de gratitud hacia la naturaleza y con el deseo de renovar las energías para el nuevo ciclo.