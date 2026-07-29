Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

Resumen para apurados
- Comunidades de Argentina beben caña con ruda cada 1 de agosto en todo el país para homenajear a la Pachamama y atraer salud, protección y prosperidad.
- El ritual proviene de pueblos originarios para combatir el frío de agosto. Se prepara macerando caña blanca con ruda macho y se bebe en ayunas dando hasta tres sorbos.
- Esta costumbre ancestral se consolidó como una tradición invernal emblemática en Argentina, manteniendo vivo el legado cultural y la devoción popular cada año.
El 1 de agosto es una fecha especial para muchas comunidades de Argentina, ya que se celebra el Día de la Pachamama, una tradición que reúne rituales ancestrales vinculados con el agradecimiento a la Madre Tierra. Entre las costumbres más populares se encuentra la de beber caña con ruda, una práctica que, según las creencias populares, busca atraer salud, protección y prosperidad.
Este ritual, transmitido de generación en generación, se mantiene vigente especialmente en las provincias del norte argentino, aunque con el paso del tiempo se extendió a otras regiones del país.
Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto
La elaboración de la caña con ruda requiere pocos ingredientes, aunque es importante prepararla con anticipación para que las hojas liberen sus propiedades y su aroma.
Para hacerla se necesita:
- Caña blanca.
- Ramas de ruda macho.
Durante ese tiempo, la botella debe conservarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Por qué se toma caña con ruda el 1 de agosto
La costumbre tiene sus raíces en las creencias de los pueblos originarios, que consideraban a agosto como uno de los meses más difíciles del año debido al frío, las enfermedades y la escasez de alimentos.
Frente a ese escenario, la caña con ruda comenzó a utilizarse como un gesto simbólico para alejar los llamados "malos aires", pedir protección y comenzar una nueva etapa con buenos augurios.
Además de su valor cultural, la ruda es una planta que contiene principios activos y aceites esenciales que tradicionalmente fueron utilizados con distintos fines medicinales, como el cuidado de heridas o el alivio de molestias articulares. Sin embargo, estos usos forman parte de la medicina tradicional y no reemplazan el tratamiento indicado por profesionales de la salud.
Cómo se realiza el ritual de la caña con ruda
La tradición indica que el 1 de agosto la caña con ruda debe beberse en ayunas. Lo habitual es tomar un pequeño trago, aunque algunas personas sostienen que deben ser tres sorbos para potenciar el sentido simbólico del ritual.
Más allá de las diferentes formas de practicarlo, el objetivo es el mismo: honrar a la Pachamama y expresar el deseo de transitar el resto del año con salud, protección y prosperidad.
Con el paso del tiempo, esta costumbre se consolidó como una de las tradiciones más representativas del invierno argentino y continúa reuniendo a miles de personas que renuevan cada año este ritual cargado de historia y significado.