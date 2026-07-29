Cómo preparar la caña con ruda para el 1 de agosto y cuál es el significado de esta tradición

El 1 de agosto es una fecha especial para muchas comunidades de Argentina, ya que se celebra el Día de la Pachamama, una tradición que reúne rituales ancestrales vinculados con el agradecimiento a la Madre Tierra. Entre las costumbres más populares se encuentra la de beber caña con ruda, una práctica que, según las creencias populares, busca atraer salud, protección y prosperidad.