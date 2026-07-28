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Agenda deportiva: hora y TV de todos los partidos de la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional

Atlético Tucumán visitará el jueves a Central Córdoba en Santiago.

INTERZONAL. Después de igualar en casa ante Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán irá en busca de la primera victoria ante Central Córdoba, en Santiago.
INTERZONAL. Después de igualar en casa ante Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán irá en busca de la primera victoria ante Central Córdoba, en Santiago. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional se pone en marcha hoy con cuatro partidos. Sin embargo, la atención de los tucumanos estará puesta en el juego que Atlético Tucumán sostendrá el jueves, ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. 

La agenda del martes contempla los enfrentamientos entre San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza y Rosario Central-Racing.

Agenda de partidos de la fecha 2 del Clausura

Hoy

19: San Lorenzo-Gimnasia (M) (ESPN Premium)

19: Banfield-Sarmiento (TNT Sports)

21.15: Argentinos Jrs-Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)

21.15: Rosario Central-Racing (TNT Sports)

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central-Aldosivi (ESPN Premium)

17: Defensa y Justicia-Deportivo Riestra (TNT Sports)

19.15: Gimnasia LP-River (ESPN Premium)

21.30: Instituto-Platense (TNT Sports)

Jueves 30 de julio

19: Independiente Rivadavia-Huracán (TNT Sports)

19: Talleres-Vélez (ESPN Premium)

21.15: Independiente-Newell’s (ESPN Premium)

21.15: Central Córdoba-Atlético Tucumán (TNT Sports)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubClub Atlético IndependienteLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2026
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