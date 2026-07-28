Agenda deportiva: hora y TV de todos los partidos de la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional

La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional se pone en marcha hoy con cuatro partidos. Sin embargo, la atención de los tucumanos estará puesta en el juego que Atlético Tucumán sostendrá el jueves, ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.
La agenda del martes contempla los enfrentamientos entre San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza y Rosario Central-Racing.
Agenda de partidos de la fecha 2 del Clausura
Hoy
19: San Lorenzo-Gimnasia (M) (ESPN Premium)
19: Banfield-Sarmiento (TNT Sports)
21.15: Argentinos Jrs-Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
21.15: Rosario Central-Racing (TNT Sports)
Miércoles 29 de julio
14.30: Barracas Central-Aldosivi (ESPN Premium)
17: Defensa y Justicia-Deportivo Riestra (TNT Sports)
19.15: Gimnasia LP-River (ESPN Premium)
21.30: Instituto-Platense (TNT Sports)
Jueves 30 de julio
19: Independiente Rivadavia-Huracán (TNT Sports)
19: Talleres-Vélez (ESPN Premium)
21.15: Independiente-Newell’s (ESPN Premium)
21.15: Central Córdoba-Atlético Tucumán (TNT Sports)