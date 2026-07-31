Pakistán busca frenar, otra vez, la escalada entre EE.UU. e Irán

La crisis en Medio Oriente atraviesa una nueva fase de máxima tensión, aunque con una puerta abierta a la negociación. Pakistán, que asumió un papel de mediador entre Estados Unidos e Irán, aseguró ayer que ambas partes mantienen conversaciones destinadas a reducir las hostilidades, luego de una nueva ofensiva estadounidense contra territorio iraní que volvió a elevar el riesgo de una guerra regional.