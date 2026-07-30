Irán presiona a aliados europeos y China niega un envío de armas en medio de la tensión con EEUU
Teherán advierte a Chipre y Bulgaria sobre las consecuencias de facilitar operaciones militares estadounidenses contra su territorio, mientras Beijing rechaza versiones sobre un supuesto suministro de sistemas de defensa aérea a la República Islámica..
Resumen para apurados
- Irán exigió a Chipre y Bulgaria no ceder bases a EE.UU. para posibles ataques, mientras China negó suministrarle armas a Teherán en plena tensión en Medio Oriente.
- Las gestiones de Teherán surgen luego de que Bulgaria aprobara el uso de sus bases a EE.UU. y tras reportes que acusaban a Beijing de vender misiles a Irán.
- El escenario expone el riesgo de involucrar a países europeos en el conflicto y tensiona las relaciones globales si Washington reacciona ante alianzas de Teherán.
Irán elevó la presión diplomática sobre países europeos al advertir a Chipre y Bulgaria que no permitan a Estados Unidos utilizar sus bases militares para lanzar posibles ataques contra la República Islámica. En paralelo, China negó las versiones sobre un supuesto envío de armamento a Teherán, en un contexto de creciente tensión con Washington.
Durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, el canciller iraní, Abbas Araghchi, remarcó "la necesidad de impedir que fuerzas hostiles utilicen bases militares extranjeras situadas en Chipre para llevar a cabo actos de agresión contra Irán". Además, sostuvo que si un Estado pone su territorio a disposición de otro para fines hostiles, ello "constituye una participación en un acto de agresión".
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Kombos aseguró que su gobierno recibió garantías del Reino Unido de que las bases militares extranjeras ubicadas en Chipre no serán utilizadas contra ningún país, incluido Irán.
En otra conversación con la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova, Araghchi instó a Sofía a reconsiderar la decisión de permitir que aviones militares estadounidenses utilicen una base aérea búlgara para operaciones en Medio Oriente.
"Irán espera que el gobierno búlgaro reconsidere urgentemente su decisión", afirmó el canciller iraní, quien advirtió que la República Islámica "no dudará en defender sus intereses nacionales y su seguridad frente a cualquier agresión o acto hostil", y que cualquier país que participe de alguna forma en acciones contra Irán "asumirá la responsabilidad de las consecuencias".
Este mes, el Parlamento de Bulgaria aprobó una propuesta del Gobierno para autorizar al Ejército estadounidense a utilizar una base aérea del país balcánico en apoyo a sus operaciones en Medio Oriente.
Irán también denunció que varios Estados árabes del Golfo permiten a Estados Unidos lanzar ataques contra Teherán desde bases militares ubicadas en sus territorios, consignó la cadena CNN.
China
En ese escenario, China desmintió un reporte de Reuters que afirmaba que Beijing enviaría a Irán entre 300 y 400 lanzadores portátiles de misiles de defensa aérea, con un valor estimado de entre U$S60 y U$S70 millones.
"Las informaciones son falsas y carecen totalmente de fundamento. El papel de China siempre ha sido promover la paz y poner fin al conflicto", afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, según la agencia estatal Xinhua.
La desmentida se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que se sentiría "muy decepcionado" con su par chino, Xi Jinping, si Beijing suministrara armas a Irán. Previamente, CNN había informado que los servicios de inteligencia estadounidenses evaluaban que China se preparaba para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Teherán, en momentos en que la República Islámica busca reponer parte de su capacidad militar con ayuda de socios extranjeros.