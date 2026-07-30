Irán presiona a aliados europeos y China niega un envío de armas en medio de la tensión con EEUU

La desmentida se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que se sentiría "muy decepcionado" con su par chino, Xi Jinping, si Beijing suministrara armas a Irán. Previamente, CNN había informado que los servicios de inteligencia estadounidenses evaluaban que China se preparaba para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Teherán, en momentos en que la República Islámica busca reponer parte de su capacidad militar con ayuda de socios extranjeros.