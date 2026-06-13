Pakistán asegura que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría firmarse en las próximas 24 horas

Resumen para apurados
- Pakistán anunció que EE.UU. e Irán firmarán un acuerdo de paz digital en las próximas 24 horas para desescalar la tensión en Medio Oriente, bajo su rol de mediador.
- El pacto digital, negociado por dos meses, no incluye el tema del uranio. Se da bajo tensiones por ataques con drones en Ormuz y disputas sobre la liberación de fondos de Irán.
- Este avance busca frenar la guerra regional, pero la paz definitiva dependerá de futuras mesas técnicas, del cumplimiento de Irán y de superar la fuerte oposición de Israel.
El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar sellado en las próximas 24 horas, según aseguró el gobierno de Pakistán, país que cumple un rol de mediador entre ambas naciones en conflicto.
“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, expresó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, a través de la red social X.
La declaración se produjo luego de que el viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anticipara que el principio de acuerdo con Estados Unidos estaba “más cerca que nunca” y que la firma podría concretarse “en uno o dos días”.
Según explicó el funcionario iraní, el entendimiento será rubricado de manera digital, descartando así una ceremonia presencial como había sugerido previamente el presidente estadounidense Donald Trump.
“La firma se realizará en la primera fase de forma digital. Cada parte firmará a distancia y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes”, señaló Araghchi en declaraciones a la cadena estatal IRIB.
El canciller también pidió a los medios de comunicación evitar “especulaciones” que puedan poner en riesgo lo que definió como una oportunidad para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Además, remarcó que el anuncio oficial se realizará una vez que concluyan las negociaciones.
Qué contempla el Memorándum de Islamabad
Araghchi calificó al denominado Memorándum de Islamabad como un documento “positivo para los intereses de Irán”. Aunque el texto consta de apenas dos páginas, destacó que fue objeto de más de dos meses de negociaciones y que cada una de sus cláusulas fue revisada en reiteradas oportunidades.
El funcionario aclaró que el memorándum no incluye definiciones sobre el enriquecimiento de uranio, uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral, cuestión que quedaría reservada para un acuerdo definitivo.
Tampoco aborda la reconstrucción de las ciudades iraníes afectadas por ofensivas de Estados Unidos e Israel, un asunto que, según indicó, será tratado en etapas posteriores del proceso.
Persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz
Pese al avance de las negociaciones, la tensión en la región continúa siendo elevada. Araghchi advirtió que existen “enemigos” del acuerdo y apuntó directamente contra Israel, al que acusó de intentar sabotear las conversaciones.
“Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados”, afirmó el canciller iraní.
En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que Irán lanzó múltiples drones de ataque contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Según el organismo militar, las fuerzas estadounidenses interceptaron y derribaron todos los vehículos aéreos no tripulados durante las últimas horas.
El Ejército estadounidense sostuvo además que el tránsito marítimo continúa operativo y que el corredor comercial internacional permanece abierto.
“Las fuerzas de EE. UU. continúan aplicando estrictamente el bloqueo contra Irán. El CENTCOM redirigió 139 buques comerciales conformes y desactivó 9 buques desde el 13 de abril”, indicó la entidad militar mediante un comunicado.
Fondos congelados y versiones contrapuestas
Mientras avanzan las negociaciones, también surgieron versiones contradictorias sobre la situación de los activos iraníes congelados en el exterior.
Un alto funcionario iraní aseguró que Estados Unidos aceptó liberar parte de esos fondos. La afirmación fue realizada por Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo Mojtaba Jamenei.
Sin embargo, la administración de Trump rechazó públicamente esa versión. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, calificó como “información falsa” los reportes sobre un eventual desembolso de recursos y sostuvo que cualquier beneficio económico dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán.
“Los iraníes no están recibiendo dinero en efectivo, y no se están liberando fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión”, escribió Vance en la red social X.