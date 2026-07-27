Trump confía en alcanzar un nuevo acuerdo con Irán mientras persiste la tensión en Medio Oriente
El presidente de Estados Unidos aseguró que existen "buenas probabilidades" de avanzar en una negociación con Teherán. Aunque rige una tregua de hecho desde hace tres días, Arabia Saudita denunció nuevos ataques con drones.
Resumen para apurados
- Donald Trump expresó optimismo a bordo del Air Force One sobre lograr un acuerdo diplomático con Irán para frenar el conflicto bélico en el estrecho de Ormuz.
- La declaración llega tras tres días de tregua de facto, aunque persisten ataques de milicias proiraníes en Arabia Saudita y EE. UU. mantiene su despliegue militar.
- El avance diplomático podría evitar una crisis económica global y pacificar la región, si bien la fragilidad de la tregua mantiene en alerta a la comunidad internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, en un contexto marcado por un cese bilateral de facto de las hostilidades que ya lleva tres días consecutivos.
Consultado a bordo del Air Force One sobre el futuro de las negociaciones, el mandatario respondió: "Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".
Los enfrentamientos permanecen en pausa desde el sábado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán en el marco de la disputa con la República Islámica por el control del estrecho de Ormuz. Esa escalada dejó sin efecto el alto el fuego que estaba vigente.
Trump manifestó su confianza en que puedan retomarse las conversaciones diplomáticas para poner fin al conflicto, iniciado a fines de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes. La guerra volvió a sacudir a Medio Oriente y reavivó la preocupación internacional por sus posibles consecuencias sobre la economía mundial.
En ese contexto, el presidente estadounidense también se refirió al poder militar de su país. "Tenemos muchas municiones. Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania", afirmó.
Washington mantiene abierta la vía diplomática
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo el domingo que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".
No obstante, advirtió que Washington continúa preparado para lanzar nuevas ofensivas contra Irán y confirmó que Estados Unidos reforzó su despliegue militar en la región.
Arabia Saudita denunció nuevos ataques
Pese a la tregua de hecho entre Estados Unidos e Irán, el conflicto sigue activo en otros frentes de Medio Oriente.
Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Teherán y reclamó al gobierno de Bagdad que adopte "todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión".
Riad y otros países del Golfo habían acusado en los primeros meses de la guerra a milicias proiraníes de ejecutar sucesivas oleadas de ataques contra sus territorios.
Sin embargo, los grupos armados respaldados por Irán que operan en Irak no reivindicaron ninguna ofensiva desde la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán.
El nuevo incidente se produjo luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, también apoyados por Irán, reivindicaran el lunes nuevos ataques con drones contra infraestructuras petroleras sauditas ubicadas sobre el mar Rojo. La ofensiva llegó pocos días después de que anunciaran un cerco marítimo contra el reino saudita.