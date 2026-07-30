Con una amenaza, Trump escaló la tensión contra Irán: "Les vamos a dar una buena paliza"

Resumen para apurados
- Donald Trump amenazó hoy con una dura respuesta militar contra Irán tras un ataque con misiles balísticos a posiciones de EE. UU. en Jordania.
- Aunque la defensa aérea neutralizó los proyectiles, la retórica bélica de Washington provocó caídas en Wall Street y un salto del 7,3% en el petróleo.
- La escalada amenaza con expandir el conflicto en Medio Oriente, alterando las cadenas de suministro e intensificando la presión inflacionaria global.
La tensión geopolítica alcanzó un nuevo pico luego de que el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, advirtiera sobre una inminente y dura respuesta militar contra Irán. El cruce se produjo tras una ofensiva con misiles balísticos contra posiciones norteamericanas en Jordania, un hecho que el mandatario calificó como un "ataque sorpresa" y que ha puesto en alerta máxima al Mando Central de los EEUU.
Una "paliza" inminente: la retórica de la Casa Blanca
Con un lenguaje inusualmente agresivo, Trump aseguró que su administración no dejará pasar la agresión de la nación persa. "Les vamos a golpear con fuerza, les vamos a dar una buena paliza", declaró el mandatario, según informes recogidos por la cadena Fox News.
El presidente afirmó haber revisado personalmente los registros audiovisuales de la operación de defensa, al destacar que las fuerzas estadounidenses dispusieron de apenas unos minutos para interceptar los proyectiles.
Desde el Centcom confirmaron que, si bien el ataque iraní buscaba causar daños críticos en las bases militares de Oriente Medio, los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar las amenazas. Sin embargo, la promesa de una contraofensiva directa por parte de Washington encendió las alarmas sobre una posible expansión del conflicto regional.
El sector tecnológico lidera las pérdidas
El impacto de las declaraciones presidenciales no tardó en trasladarse a los tableros financieros. Wall Street vivió una jornada de fuertes retrocesos, afectada por el temor a una escalada bélica y la incertidumbre económica. El índice Dow Jones encabezó las caídas con un 2,2%, seguido por el S&P 500, que cedió un 1,5%, y el Nasdaq Composite, con una baja del 1,7%.
El nerviosismo castigó especialmente a las empresas de semiconductores y gigantes de la inteligencia artificial, sectores que venían impulsando el mercado en meses recientes. Compañías líderes como Nvidia, Micron Technology y AMD registraron pérdidas significativas, reflejando la cautela de los inversores ante un escenario de inestabilidad internacional que podría afectar las cadenas de suministro globales.
Shock petrolero y la presión de la Reserva Federal
A la crisis geopolítica se sumó un factor económico determinante como la decisión de la Reserva Federal (FED) de mantener las tasas de interés sin cambios. Esta postura, orientada a seguir combatiendo la inflación, enfrió las expectativas de los operadores que esperaban señales de flexibilización monetaria.
Como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo experimentó un salto abrupto. El barril de Brent trepó un 7,3%, cerrando por encima de los U$S88, su nivel más alto en semanas.
Este encarecimiento del crudo no solo complica los esfuerzos de la FED por controlar los precios internos, sino que añade una presión adicional sobre la economía global, que ahora observa con atención los próximos movimientos militares de Washington.