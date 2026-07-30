Con una amenaza, Trump escaló la tensión contra Irán: "Les vamos a dar una buena paliza"

La tensión geopolítica alcanzó un nuevo pico luego de que el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, advirtiera sobre una inminente y dura respuesta militar contra Irán. El cruce se produjo tras una ofensiva con misiles balísticos contra posiciones norteamericanas en Jordania, un hecho que el mandatario calificó como un "ataque sorpresa" y que ha puesto en alerta máxima al Mando Central de los EEUU.