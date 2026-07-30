Mundo

Con una amenaza, Trump escaló la tensión contra Irán: "Les vamos a dar una buena paliza"

Tras un ataque con misiles contra tropas estadounidenses en Jordania, el mandatario prometió una respuesta contundente.

MEDIO ORIENTE. Donald Trump lanzó una nueva amenaza.
MEDIO ORIENTE. Donald Trump lanzó una nueva amenaza.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump amenazó hoy con una dura respuesta militar contra Irán tras un ataque con misiles balísticos a posiciones de EE. UU. en Jordania.
  • Aunque la defensa aérea neutralizó los proyectiles, la retórica bélica de Washington provocó caídas en Wall Street y un salto del 7,3% en el petróleo.
  • La escalada amenaza con expandir el conflicto en Medio Oriente, alterando las cadenas de suministro e intensificando la presión inflacionaria global.
Resumen generado con IA

La tensión geopolítica alcanzó un nuevo pico luego de que el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, advirtiera sobre una inminente y dura respuesta militar contra Irán. El cruce se produjo tras una ofensiva con misiles balísticos contra posiciones norteamericanas en Jordania, un hecho que el mandatario calificó como un "ataque sorpresa" y que ha puesto en alerta máxima al Mando Central de los EEUU.

Guerra en Medio Oriente: los iraníes se ponen “muy serios” con las negociaciones

Guerra en Medio Oriente: los iraníes se ponen “muy serios” con las negociaciones

Una "paliza" inminente: la retórica de la Casa Blanca

Con un lenguaje inusualmente agresivo, Trump aseguró que su administración no dejará pasar la agresión de la nación persa. "Les vamos a golpear con fuerza, les vamos a dar una buena paliza", declaró el mandatario, según informes recogidos por la cadena Fox News. 

Trump confía en alcanzar un nuevo acuerdo con Irán mientras persiste la tensión en Medio Oriente

Trump confía en alcanzar un nuevo acuerdo con Irán mientras persiste la tensión en Medio Oriente

El presidente afirmó haber revisado personalmente los registros audiovisuales de la operación de defensa, al destacar que las fuerzas estadounidenses dispusieron de apenas unos minutos para interceptar los proyectiles.

Donald Trump arremete contra las “noticias falsas” en la prensa

Desde el Centcom confirmaron que, si bien el ataque iraní buscaba causar daños críticos en las bases militares de Oriente Medio, los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar las amenazas. Sin embargo, la promesa de una contraofensiva directa por parte de Washington encendió las alarmas sobre una posible expansión del conflicto regional.

Con una gorra "2028", Donald Trump reavivó los rumores sobre su futuro político

Con una gorra 2028, Donald Trump reavivó los rumores sobre su futuro político

El sector tecnológico lidera las pérdidas

El impacto de las declaraciones presidenciales no tardó en trasladarse a los tableros financieros. Wall Street vivió una jornada de fuertes retrocesos, afectada por el temor a una escalada bélica y la incertidumbre económica. El índice Dow Jones encabezó las caídas con un 2,2%, seguido por el S&P 500, que cedió un 1,5%, y el Nasdaq Composite, con una baja del 1,7%.

El nerviosismo castigó especialmente a las empresas de semiconductores y gigantes de la inteligencia artificial, sectores que venían impulsando el mercado en meses recientes. Compañías líderes como Nvidia, Micron Technology y AMD registraron pérdidas significativas, reflejando la cautela de los inversores ante un escenario de inestabilidad internacional que podría afectar las cadenas de suministro globales.

Shock petrolero y la presión de la Reserva Federal

A la crisis geopolítica se sumó un factor económico determinante como la decisión de la Reserva Federal (FED) de mantener las tasas de interés sin cambios. Esta postura, orientada a seguir combatiendo la inflación, enfrió las expectativas de los operadores que esperaban señales de flexibilización monetaria.

Como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo experimentó un salto abrupto. El barril de Brent trepó un 7,3%, cerrando por encima de los U$S88, su nivel más alto en semanas. 

Este encarecimiento del crudo no solo complica los esfuerzos de la FED por controlar los precios internos, sino que añade una presión adicional sobre la economía global, que ahora observa con atención los próximos movimientos militares de Washington.

Temas IránIsraelCasa BlancaDonald TrumpEstados UnidosOrmuzGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Medio Oriente: los iraníes se ponen “muy serios” con las negociaciones

Guerra en Medio Oriente: los iraníes se ponen “muy serios” con las negociaciones

Trump confía en alcanzar un nuevo acuerdo con Irán mientras persiste la tensión en Medio Oriente

Trump confía en alcanzar un nuevo acuerdo con Irán mientras persiste la tensión en Medio Oriente

Donald Trump arremete contra las “noticias falsas” en la prensa

Con una gorra 2028, Donald Trump reavivó los rumores sobre su futuro político

Con una gorra "2028", Donald Trump reavivó los rumores sobre su futuro político

Guerra en Medio Oriente: amenazas contra Irán tras ataque de los hutíes

Guerra en Medio Oriente: amenazas contra Irán tras ataque de los hutíes

Lo más popular
Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
1

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
2

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores
3

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?
4

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
5

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
3

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
4

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
5

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Más Noticias
Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Comentarios