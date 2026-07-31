El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

Quienes trabajaron junto a él lo recuerdan como un científico brillante, pero también como una persona de trato sencillo, generosa con su tiempo, de buen humor y profundamente comprometida con la ciencia y la educación pública. Alejandro Giraudo, uno de sus discípulos y colegas, resumió ese legado al afirmar que su obra perdura “en cada ejemplar identificado, en cada estudiante formado y en cada página escrita de su prolífica vida”.