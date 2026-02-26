La Fundación Miguel Lillo presenta un libro dedicado al lago y al Parque 9 de Julio

La organización

La actividad es organizada por la Comisión de Seminarios y Capacitaciones de la Fundación y contará con la presencia de autores, editores y coordinadores del proyecto. La mesa de presentación estará integrada por la doctora María de los Ángeles Taboada (directora de Biología Integrativa de la FML), el licendiado Pablo Waisman (director del parque 9 de Julio), y los editores de la Serie Conservación de la Naturaleza, doctores Emilio Lizárraga y Myriam Catania.