La Fundación Miguel Lillo presenta un libro dedicado al lago y al Parque 9 de Julio
Hace 2 Hs

La Fundación Miguel Lillo presentará hoy a las 10, en el Microcine de la institución (Miguel Lillo 251), una nueva publicación dedicada a uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital tucumana: el parque 9 de Julio y el lago San Miguel.

El libro, titulado “Parque 9 de Julio y lago San Miguel: una mirada integral al patrimonio natural y cultural de Tucumán”, propone un abordaje amplio sobre la riqueza ambiental, histórica y social de este pulmón verde. La obra se presenta como un documento de referencia para la gestión y conservación del patrimonio natural y cultural de la provincia.

La organización

La actividad es organizada por la Comisión de Seminarios y Capacitaciones de la Fundación y contará con la presencia de autores, editores y coordinadores del proyecto. La mesa de presentación estará integrada por la doctora María de los Ángeles Taboada (directora de Biología Integrativa de la FML), el licendiado Pablo Waisman (director del parque 9 de Julio), y los editores de la Serie Conservación de la Naturaleza, doctores Emilio Lizárraga y Myriam Catania.

En la institución destacaron que el trabajo ofrece una perspectiva interdisciplinaria que articula naturaleza, historia y gestión pública, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la preservación de un espacio que forma parte de la identidad tucumana.

La invitación es abierta al público interesado en el patrimonio ambiental y cultural de la provincia.

Temas Parque 9 de Julio Lago San MiguelFundación Miguel Lillo
