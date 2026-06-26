El Conicet denuncia una crisis severa y estructural

Problemática sanitaria

La parálisis presupuestaria se ve agravada por la suspensión de herramientas de financiamiento clave como la Agencia I+D+i y los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), lo que impide costear insumos básicos. A este ahogo financiero se suma una grave problemática sanitaria: cientos de becarios doctorales y posdoctorales se han quedado sin cobertura médica debido a la interrupción de los servicios de su obra social, Unión Personal.