Impulsan una misión académica y empresarial a China: cómo participar y qué ciudades recorrerá

Comprender China desde adentro

Fernando Navarro Trinca, fundador y director del Grupo LAD, quien reside en China desde hace más de una década, explicó que su experiencia personal le permitió comprender que el principal valor de este tipo de viajes está en el aprendizaje. "Yo estudié en China, tengo un título universitario allá y hace más de 14 años que vivo en ese país. Todos los días China evoluciona en una sociedad de más de 1.400 millones de habitantes. Si uno solamente va a comprar, se pierde otra riqueza que es el conocimiento", afirmó.