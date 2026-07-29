Impulsan una misión académica y empresarial a China: cómo participar y qué ciudades recorrerá

Resumen para apurados
- La Fundación del Tucumán y Grupo LAD organizan en Tucumán una misión académica a China para noviembre, para capacitar a empresarios en innovación.
- La travesía abarcará Shanghái, Hangzhou y Shenzhen. Previamente, este miércoles se realizará una charla abierta en el hotel Hilton Garden Inn para presentar la iniciativa.
- La experiencia permitirá comprender la planificación estratégica y la innovación asiática, ofreciendo a la región herramientas clave para el desarrollo futuro.
Con el objetivo de acercar a empresarios, emprendedores, profesionales y académicos a una de las economías más influyentes del mundo, la Fundación del Tucumán y el Grupo LAD organizarán una misión académica y empresarial a China durante noviembre.
La propuesta apunta a ofrecer una experiencia de inmersión que trascienda el turismo o las rondas comerciales y permita comprender el modelo de desarrollo, la cultura y las oportunidades que ofrece el país asiático.
"El año pasado organizamos una misión a China porque entendemos que es muy importante en un contexto global donde China, por lo menos, va a ser uno de los dos países que siga liderando el futuro que se está gestando. Tenemos que desafiarnos a conocerlos, a entenderlos y a ver cómo podemos construir cosas juntos, independientemente de la parte política", afirmó Alberto Núñez, director de la Fundación del Tucumán, en diálogo con Conexión Play.
También explicó que la iniciativa busca contar con alguien que conozca profundamente la realidad del país asiático. "Necesitamos no solo un traductor de idioma, sino un traductor cultural para entender esos conceptos. Con Fernando diseñamos una misión mucho más profunda que un viaje de turismo o un viaje comercial", remarcó.
Comprender China desde adentro
Fernando Navarro Trinca, fundador y director del Grupo LAD, quien reside en China desde hace más de una década, explicó que su experiencia personal le permitió comprender que el principal valor de este tipo de viajes está en el aprendizaje. "Yo estudié en China, tengo un título universitario allá y hace más de 14 años que vivo en ese país. Todos los días China evoluciona en una sociedad de más de 1.400 millones de habitantes. Si uno solamente va a comprar, se pierde otra riqueza que es el conocimiento", afirmó.
El especialista recordó que llegó al país asiático tras graduarse como licenciado en Relaciones Internacionales en Argentina, realizar un posgrado en Chile y obtener una beca del gobierno chino para estudiar en una de las universidades más prestigiosas del país.
"Me fui a estudiar, después trabajé en una petrolera china y luego comencé a crear empresas que ayudan y acompañan a emprendedores, empresarios y proyectos internacionales", relató.
Durante la entrevista, Navarro Trinca hizo hincapié en la importancia de comprender las diferencias culturales para desarrollar vínculos comerciales. "Es clave porque dentro de la traducción literal uno se queda sin el contexto de qué es lo que está diciendo cuando no está diciendo algo. La experiencia deja aprendizajes muy finos del cotidiano que son importantes para los negocios", explicó.
Según indicó, conocer la cultura china resulta fundamental para interpretar la forma en que se construyen las relaciones comerciales y las oportunidades de cooperación.
Una misión abierta para empresarios, profesionales y emprendedores
Núñez detalló que la convocatoria está abierta a cualquier persona interesada en conocer el país asiático. "Es una de las misiones abiertas que hacemos desde la Fundación. Ya tenemos personas inscriptas, incluso de otras provincias del norte. La heterogeneidad del grupo también aporta una riqueza importante por los aprendizajes que se comparten", señaló.
"China el año pasado me voló totalmente la cabeza. Nos hemos quedado con historias del pasado o con conceptos muy limitados y realmente creo que es una fuente enorme de aprendizaje", expresó.
También destacó aspectos vinculados con la planificación estratégica. "El concepto de planificación es tremendo y la planificación a largo plazo es fundamental, tanto para los gobiernos como para las empresas. En China existen centros de exhibición de planificación urbana donde uno puede conocer cuál es el plan del país hasta 2035. Para quienes nos apasiona la estrategia, es un ejemplo de cómo se debe trabajar", indicó.
Tres ciudades para conocer la innovación china
La misión recorrerá tres de los principales polos tecnológicos y económicos del país. Navarro Trinca explicó que el itinerario incluirá Shanghái, Hangzhou y Shenzhen, seleccionadas por su protagonismo en materia de innovación y desarrollo.
"Hangzhou es el centro de Alibaba, un eje del comercio internacional. Shenzhen es la Silicon Valley de Asia, con un enorme desarrollo en robótica e inteligencia artificial. Cada seis meses cambia y evoluciona de manera impresionante", destacó.
A su entender, visitar estas ciudades permite comprender cómo se desarrollan las nuevas tecnologías y qué enseñanzas pueden aprovechar los países latinoamericanos. "Hay algo para aprender desde nuestro punto de vista latinoamericano. Hay oportunidades y también cosas que debemos empezar a pensar de otra manera", afirmó.
Charla abierta en Tucumán
Como antesala de la misión, este miércoles se realizará una charla abierta destinada a empresarios, emprendedores y todas las personas interesadas en conocer más sobre China.
"Queremos aprovechar que Fernando está en Tucumán para mostrar las oportunidades que existen para relacionarnos con China. No es una charla para explicar el viaje, sino para explicar China", explicó Núñez.